Le gouvernement du Québec accorde 200 000 $ pour la Double Coupe du monde FIS de ski acrobatique de bosses de Val Saint-Côme

QUÉBEC, le 28 janv. 2025 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, est heureuse d'annoncer l'attribution d'une aide financière de 200 000 $ à la Fédération québécoise de ski acrobatique pour l'organisation et la tenue de la Double Coupe du monde FIS de ski acrobatique de bosses, qui débute aujourd'hui à Val Saint-Côme et prendra fin le 2 février.

Cette aide financière est accordée en vertu du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux (PSESI), qui sert à financer l'organisation et la tenue, notamment, de championnats ou de coupes du monde, de championnats panaméricains et de tournois regroupant l'élite mondiale ainsi que la mise en candidature d'événements sportifs internationaux.

La Double Coupe du monde FIS de ski acrobatique de bosses est un événement international comprenant quatre épreuves, dont deux en parallèle, à raison de deux épreuves féminines et masculines, dans le cadre du circuit de la Coupe mondiale. L'événement offre un rayonnement international et regroupe 85 athlètes provenant de 18 pays.

Citations :

« Je suis très fière que notre gouvernement soutienne financièrement l'organisation de la Double Coupe du monde FIS de ski acrobatique de bosses. Cet événement constitue une occasion unique de mettre en valeur l'excellence sportive de nos athlètes sur la scène internationale. J'invite toute la population à se rendre à Saint-Côme pour assister à ces prouesses spectaculaires. Bonne chance à tous nos athlètes! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« La Double Coupe du monde FIS de ski acrobatique de bosses est une occasion exceptionnelle d'attirer des athlètes et des spectateurs du monde entier, tout en offrant à notre belle région de Lanaudière une visibilité internationale. Je suis fière de voir notre coin de pays devenir le centre de cet événement prestigieux, qui contribue non seulement au rayonnement sportif, mais aussi à l'essor du tourisme et de l'économie locale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Fait saillant :

L'aide accordée par le ministère de l'Éducation est de 200 000 $ par l'intermédiaire du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux (PSESI).

Liens connexes :

Sport, loisir et plein air :

Facebook

Ministère de l'Éducation :

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

SOURCE Cabinet de la Ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Source : Anaïs Bolduc-Giguère, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 581 996-6857, [email protected]; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]