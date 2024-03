Le gouvernement du Québec accorde 1,1 M$ pour des projets culturels en inclusion sociale

QUÉBEC, le 25 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce une aide financière de 1,1 M$ pour soutenir 74 initiatives sélectionnées dans le cadre de l'Appel de projets Culture et inclusion 2023-2024.

Ce programme, qui en est à sa cinquième édition, vise à soutenir la réalisation de projets culturels au profit des personnes qui risquent l'exclusion ou qui ont un faible revenu, ainsi qu'à subventionner des projets qui utilisent la culture comme outil d'intervention permettant d'agir sur des problèmes sociaux.

Citations

« Je suis heureux que l'Appel de projets Culture et inclusion permette à autant d'initiatives de voir le jour dans nos différentes régions. C'est avec de tels projets que nous propulserons la participation culturelle des Québécoises et Québécois, un important facteur de développement social. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La culture est un véritable moteur de l'innovation sociale et elle renforce la cohésion communautaire. Il est primordial pour moi qu'elle soit mise à contribution dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Je salue les organismes culturels et communautaires qui ont répondu à notre appel de projets afin que nous puissions bâtir, ensemble, un Québec plus inclusif. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Fait saillant

Depuis le lancement de l'Appel de projets en 2018, le gouvernement du Québec a financé avec plus de 7 M$ la réalisation de plus de 460 projets destinés à des citoyennes et citoyens vulnérables ou marginalisés, qu'il s'agisse de personnes en situation de handicap, d'Autochtones, de jeunes marginalisés, de nouveaux arrivants et arrivantes ou encore de personnes issues des minorités ethnoculturelles.

