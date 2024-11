Aujourd'hui, Johannes Lampe, président du Nunatsiavut, Pita Aatami, président de Makivvik, et l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, ont annoncé la signature d'un protocole d'entente pour entamer des négociations en vue de créer une nouvelle Aire Protégée Inuit/aire marine nationale de conservation dans le nord du Labrador. Cette annonce fait suite à l'achèvement réussi d'une étude de faisabilité annoncée en mars 2024.

L'Aire Protégée Inuit/aire marine nationale de conservation proposée est située dans la mer du Labrador, à côté du parc national des Monts-Torngat. La région est une transition entre les habitats de l'Arctique et de l'Atlantique et abrite des ours polaires, des baleines, des dauphins, des phoques, des oiseaux de mer nicheurs et migrateurs, de la sauvagine et une variété d'espèces de poissons. Allant des fjords très pittoresques aux longues plages et aux vasières, la région est un trésor culturel et écologique. Pour les Inuit du Labrador et du Nunavik, elle offre de la subsistance et de la richesse culturelle et sert de lien vital avec la terre et la mer. Si elle est établie, l'Aire Protégée Inuit/aire marine nationale de conservation désignée en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada protégera jusqu'à 17 000 kilomètres carrés des eaux côtières et marines du Nunatsiavut, contribuant ainsi à assurer un écosystème marin sain qui aide les Inuit du Labrador et du Nunavik à être prospères maintenant et pour les générations à venir.

L'initiative d'Aire Protégée Inuit/aire marine nationale de conservation proposée reconnaît et respecte l'intendance inuit, souligne l'importance du savoir inuit dans la planification et la mise en œuvre de la conservation, et appuie davantage le Plan marin Imappivut du gouvernement du Nunatsiavut qui protège le milieu marin et les intérêts, droits et priorités des Inuit. Cela permet de s'assurer que la protection du milieu marin s'harmonise avec les valeurs culturelles, spirituelles et économiques du peuple inuit.

Ce protocole d'entente souligne l'engagement de chaque partie à faire progresser la réconciliation et à mettre en œuvre les droits et les obligations issus de traités grâce à des relations renouvelées de nation à nation et de gouvernement à gouvernement. Les connaissances inuit et les connaissances scientifiques continueront de jouer un rôle central dans les négociations pour la nouvelle Aire Protégée Inuit/aire marine nationale de conservation. Le gouvernement du Nunatsiavut, Makivvik et Parcs Canada, avec l'appui de Pêches et Océans Canada, se concentreront maintenant à définir les limites finales de l'aire protégée et la structure de cogestion, ainsi que sur la poursuite des consultations avec les titulaires de droits, les partenaires, les intervenants, l'industrie et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador.

Si établie, cette aire protégée proposée contribuera jusqu'à 0,29 pour cent, soit près de trois fois la taille de l'Île-du-Prince-Édouard, à l'objectif ambitieux du gouvernement du Canada de protéger la biodiversité et de conserver 30 pour cent des aires marines et côtières d'ici 2030.

« La signature de ce protocole d'entente avec le gouvernement du Nunatsiavut, Makivvik, et le gouvernement du Canada est une étape importante que nous avons travaillé fort pour atteindre. Nous sommes heureux de voir cette réalisation qui verra l'établissement de cette Aire Protégée Inuit devenir une réalité. La culture, les connaissances, les moyens de subsistance et la santé des Inuit du Labrador sont directement liés à l'océan. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre les progrès vers la gestion des eaux au large de nos côtes et dans la protection de la culture et de l'identité des Inuit du Labrador, ainsi que des poissons et des animaux dont nous dépendons pour nous nourrir. Nous sommes fiers de franchir cette nouvelle étape pour assurer le maintien du véritable mode de vie des Inuit du Labrador pour les générations futures. »

Johannes Lampe

Président du Nunatsiavut

« Aujourd'hui marque un jour important pour les Inuit du Nunavik et pour Makivvik. Nous sommes heureux et honorés de nous associer au processus d'établissement de la zone d'intérêt Torngat - Aire Protégée Inuit. Cette terre revêt une importance particulière pour les Inuit, et ce projet aidera à préserver notre mode de vie, nos droits et nos intérêts. Il renforcera également notre important partenariat avec les Inuit du Labrador dans un environnement unique. Ce protocole d'entente marque un progrès significatif vers l'autodétermination des Inuit et l'importance des principes de gouvernance inuit. Nous sommes impatients de poursuivre ce travail et de le mener à bien avec nos partenaires inuit et fédéraux. »

Pita Aatami

Président de Makivvik

« La création d'une nouvelle Aire Protégée Inuit/aire marine nationale de conservation dans le nord du Labrador est un exemple clair de la façon dont le gouvernement du Canada continue d'appuyer la conservation de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques. J'attends avec impatience la progression de ce projet alors que le gouvernement du Nunatsiavut, Makivvik et Parcs Canada continuent de faire progresser cette importante initiative visant à protéger ces précieux écosystèmes marins pour les générations futures. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La signature de ce protocole d'entente entre le gouvernement du Nunatsiavut, Makivvik et Parcs Canada en vue de créer une Aire Protégée Inuit/aire marine nationale de conservation dans le nord du Labrador est une excellente nouvelle. Pêches et Océans Canada se réjouit à l'idée de poursuivre sa collaboration en vue d'établir officiellement cette nouvelle aire protégée qui profitera à l'environnement, aux espèces qui y vivent et aux générations futures de personnes vivant au Canada. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le passage à la phase de négociation de ce projet est en effet excitant pour les Terre-Neuviens et les Labradoriens. Une nouvelle Aire Protégée Inuit/aire marine nationale de conservation contribuera à l'atteinte des objectifs de conservation de notre gouvernement, protégera l'environnement dont nous dépendons et profitera à l'économie locale. Félicitations au gouvernement du Nunatsiavut, à Makivvik, à Parcs Canada, au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et à tous ceux qui ont participé à cette réalisation remarquable. »

Yvonne Jones

Députée de Labrador, Terre-Neuve-et-Labrador

Les faits en bref

La création d'une Aire Protégée Inuit/aire marine nationale de conservation contribuera directement à l'Initiative de planification marine de Imappivut (Nos océans) du gouvernement du Nunatsiavut et contribuera à l'atteinte des objectifs énoncés dans la Déclaration d'intention pour Imappivut (2017).

Les commentaires recueillis dans le cadre du processus d'évaluation de la faisabilité, terminé en mars 2024, y compris la mobilisation des Inuit, des titulaires de droits et des principaux intervenants, et la détermination des avantages et des répercussions sociaux, environnementaux et économiques de l'établissement d'une Aire Protégée Inuit/aire marine nationale de conservation en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada éclaireront davantage les négociations sur l'établissement.

éclaireront davantage les négociations sur l'établissement. Conformément à la recommandation d'aller de l'avant avec une Aire Protégée Inuit/aire marine nationale de conservation, des négociations débuteront sur une entente d'établissement et sur des Ententes sur les répercussions et les avantages conformément aux dispositions des ententes sur les revendications territoriales en vigueur.

Les zones côtières et marines sont une source vitale de bien-être culturel, social, spirituel, écologique et économique pour les Inuit du Labrador et du Nunavik.

