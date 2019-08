Le gouvernement du Canada verse 2,7 millions de dollars à la province du Nouveau-Brunswick pour contrer la violence liée aux armes à feu et aux gangs

FREDERICTON, le 1er août 2019 /CNW/ - La priorité absolue du gouvernement du Canada est de protéger les collectivités de la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Tous les niveaux du gouvernement doivent s'unir et s'attaquer à ce problème à l'échelle locale. Pour cette raison, le gouvernement du Canada passe à l'action par l'entremise de l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs.

Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, a annoncé le financement de plus de 2,7 millions de dollars sur deux ans pour soutenir le Fonds d'action de la lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs à la province du Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick financera les services policiers et d'autres organisations locales afin d'améliorer les efforts pour prévenir et éliminer la violence liée aux armes à feu et aux gangs, ainsi que pour accroître la sensibilisation et la compréhension relativement aux enjeux connexes.

Le plan quinquennal du Nouveau-Brunswick sur la violence liée aux armes à feu et aux gangs s'ajoute à la stratégie de réduction et de prévention du crime de la province et la stratégie de lutte contre les bandes de motards. Le plan cherchera à comprendre la nature de la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Il sera également axé sur la collaboration avec différents partenaires et intervenants afin d'élaborer un plan factuel permettant d'aborder les enjeux actuels, émergents et sous-jacents qui contribuent à ce problème.

Citations

« De nombreux facteurs sont associés à la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Comme policiers pendant presque 40 ans, je suis conscient qu'une série d'arrestations ne résoudront pas ce problème. Nous devons comprendre les causes précises de cette violence dans chaque collectivité afin d'atteindre les jeunes qui pourraient se joindre au gang et de leur donner un moyen sécuritaire de quitter les gangs pour se bâtir un avenir solide. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé

« Nous passons à l'action afin de protéger les familles et les collectivités. Nos actions s'ajoutent à la stratégie de lutte contre les bandes de motards. Au moyen des preuves que nous recueillons, nous mettrons en œuvre une stratégie visant à aborder les raisons sous-jacentes de la violence liée aux gangs. »

- L'honorable Carl Urquhart, ministre de la Sécurité publique et solliciteur général du Nouveau-Brunswick

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a investi 327,6 millions de dollars sur cinq ans pour aider à soutenir diverses initiatives visant à réduire les crimes liés aux armes à feu et les activités des gangs criminels dans le cadre de l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs.

a investi 327,6 millions de dollars sur cinq ans pour aider à soutenir diverses initiatives visant à réduire les crimes liés aux armes à feu et les activités des gangs criminels dans le cadre de l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Du montant total de 327,6 millions de dollars, une somme de 214 millions de dollars sera mise à la disposition des provinces et des territoires par l'intermédiaire du Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Au cours de la période entière de cinq ans, le Manitoba recevra un total de 13 millions de dollars.

recevra un total de 13 millions de dollars. Dans le cadre de son engagement de financement communautaire au titre de l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, le gouvernement du Canada a également investi un montant supplémentaire de 8 millions de dollars sur les quatre prochaines années dans le Fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes à compter de 2019 au titre de la Stratégie nationale pour la prévention du crime.

Liens connexes

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.securitepublique.gc.ca

