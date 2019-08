Le gouvernement du Canada verse 2,2 millions de dollars pour les Territoires du Nord-Ouest afin de combattre la violence liée aux armes à feu et aux gangs

OTTAWA, le 26 août 2019 /CNW/ - La hausse de la violence liée aux armes à feu et aux gangs rend nos collectivités moins sécuritaires et a des répercussions sur la façon dont les Canadiens vivent leur vie. La mise en place de programmes et d'initiatives menés par des organismes communautaires de première ligne est essentielle à la lutte contre la violence au niveau local. C'est pourquoi le gouvernement investit dans l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs.

Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, a annoncé le versement de plus de 2,2 millions de dollars sur cinq ans pour financer le Fonds de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs - Territoires du Nord-Ouest.

Les Territoires du Nord-Ouest investiront dans de la recherche, développeront une stratégie, renforciront les capacités des professionnels des services de première ligne, mettront sur pied un groupe multi-agences de travail sur les échanges de renseignements et renforciront des capacités dans les petites collectivités pour offrir des interventions fondées sur des données probantes et destinées aux jeunes et aux adultes à risque.

Citation

« Dans le Nord canadien, la violence mettant en cause des armes à feu et des gangs pose un défi différent qu'ailleurs. L'immensité du territoire et l'isolement des collectivités sont autant de facteurs qui feront en sorte que les résidents, et notamment les jeunes gens, hésiteront à signaler des délits commis au moyen d'armes à feu aux mains de gangs. Ces mêmes facteurs peuvent même les inciter à se joindre à des gangs. Le financement du gouvernement du Canada aidera les collectivités et les autorités locales chargées de l'application de la loi à proposer et à exécuter des programmes qui répondent à la menace d'activités mettant en cause des armes à feu et des gangs au sein de leur collectivité. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a investi 327,6 millions de dollars sur cinq ans pour aider à soutenir diverses initiatives visant à réduire les crimes liés aux armes à feu et les activités des gangs criminels dans le cadre de l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs.

Dans le cadre de son engagement de financement communautaire au titre de l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, le gouvernement du Canada a également investi un montant supplémentaire de 8 millions de dollars sur les quatre prochaines années dans le Fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes à compter de 2019 au titre de la Stratégie nationale pour la prévention du crime.

