Le gouvernement du Canada vend sous condition des avions CC-130H Hercules retirés du service pour protéger les Canadiens en renforçant la capacité du secteur privé du pays de combattre les incendies par voie aérienne

Soutenir l'industrie canadienne et la préparation aux situations d'urgence

ABBOTSFORD, BC, Aug. 7, 2026 /CNW/ -- Étant donné que le Canada connaît des saisons de feux de forêt de plus en plus intenses, le gouvernement du Canada protège les Canadiens tout en s'assurant que les biens essentiels sont gérés de manière responsable pour continuer d'offrir une valeur ajoutée à la population canadienne.



Un avion CC-130H Hercules du 435e Escadron de transport et de sauvetage survole Key West, en Floride, en appui aux opérations d’entraînement en recherche et sauvetage au cours du SAREX 2025 de Key West, le 12 mars2025. Photo : Caporal Raj Dhagat, Forces armées canadiennes

Aujourd'hui, l'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), a annoncé au nom de l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, que le gouvernement du Canada avait vendu sous condition 10 avions CC-130H Hercules à Coulson Aviation (Canada) Ltd., de Port Alberni, en Colombie-Britannique.



Coulson Aviation prévoit convertir, entretenir et exploiter ces avions afin de soutenir les opérations de lutte contre les incendies menées par la voie des airs. Une fois que ces avions militaires seront certifiés pour un usage civil au Canada, ils pourront continuer de servir la population canadienne en soutenant les capacités d'intervention d'urgence au pays et en créant des possibilités économiques pour les entreprises d'ici.

La vente est coordonnée par GCMil, un groupe de Services publics et Approvisionnement Canada qui est chargé de vendre des biens militaires excédentaires au nom de la Défense nationale.

Cette initiative permettra de renforcer les capacités d'intervention du secteur privé du Canada contre les feux de forêt et de soutenir l'emploi dans le secteur canadien de l'aérospatiale, en plus de réaliser l'engagement du gouvernement du Canada pour une gestion responsable des biens et une collaboration avec les partenaires de l'industrie.

Citations

« Les Canadiens comptent sur de solides capacités d'intervention en cas d'incendie de forêt et d'intervention d'urgence pour aider à protéger les collectivités partout au pays. La vente sous condition de ces avions Hercules retirés du service à une entreprise canadienne qui possède une expertise de calibre mondial, nous nous assurons que ces précieux équipements militaires continueront de servir la population canadienne. Il en résultera de bons emplois, un secteur de l'aérospatiale plus fort, ainsi qu'une plus grande capacité d'intervenir lors de feux de forêt et d'autres situations d'urgence au Canada. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« L'aliénation responsable de biens peut permettre aux ressources militaires de continuer à protéger les Canadiens tout en créant de nouvelles occasions pour les entreprises du pays. Les conversions que Coulson Aviation doit mener permettront de prolonger la durée de vie opérationnelle de ces avions et de soutenir la capacité d'intervenir en cas d'urgences, notamment lors des importantes missions aériennes menées contre les feux de forêt. »

L'honorable Stephen Fuhr

Secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

« Coulson Aviation est un leader mondial de la lutte aérienne contre les incendies. Elle a beaucoup investi dans la protection de la Colombie-Britannique grâce à des aéronefs de vision nocturne novateurs, des aéronefs à voilure fixe et plus encore. Ces 10 avions s'ajouteront à la capacité de lutte contre les incendies de Coulson, afin qu'ils puissent continuer à être le chef de file mondial. »

L'honorable Ravi Parmar

Ministre des Forêts de la Colombie-Britannique

Les faits en bref

Les 10 avions CC-130H Hercules font partie d'une flotte de 12 appareils que l'Aviation royale canadienne a retirés du service en janvier 2026.

Les deux autres avions de la flotte seront exposés au public dans des bases militaires et des musées à travers le pays.

La vente est conditionnelle, sous réserve de l'exécution des dispositions contractuelles et de l'obtention des approbations réglementaires pertinentes auprès de Transports Canada.

Le prix de vente des avions et le contenu de l'offre sont considérés confidentiels.

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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources: Renseignements (médias seulement) : Sofiya Sapeha, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Stephen Fuhr, For information (media only): Sofiya Sapeha, Press Secretary, Office of the Honourable Stephen Fuhr, [email protected]; Media Relations, Public Services and Procurement Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, [email protected]