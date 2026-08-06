AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre McGuinty soulignera un jalon important concernant l'installation de Laboratoires Canada à Ottawa

OTTAWA, ON, le 6 août 2026 /CNW/ -- L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale, au nom de l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, annoncera les prochaines étapes du projet du site principal de science réglementaire et sciences pour la sécurité à Ottawa.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le lundi 10 août 2026

Heure : 9 h (HE)

Endroit : Ottawa (Ontario)

Notes à l'intention des médias

Les représentants des médias qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom de l'organisme de presse qu'ils représentent auprès de l'équipe des relations avec les médias de Services publics et Approvisionnement Canada à [email protected] au plus tard le vendredi 7 août, à 12 h.

au plus tard le vendredi 7 août, à 12 h. Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du site principal de SRSS du mois d'août » dans l'objet du courriel.

Les détails concernant le lieu de l'événement seront communiqués une fois l'inscription terminée.

Les représentants des médias qui assisteront à l'événement sont priés d'arriver au plus tard à 8 h 30.

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Renseignements (médias seulement) : Victor Kandasamy, Directeur des affaires régionales, Cabinet de l'honorable Joël Lightbound, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]