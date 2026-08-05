AVIS AUX MÉDIAS - Le secrétaire d'État Fuhr annoncera de nouvelles mesures pour protéger les Canadiens en soutenant les capacités d'intervention en cas d'urgence du secteur privé

AVIS AUX MÉDIAS - Le secrétaire d'État Fuhr annoncera de nouvelles mesures pour protéger les Canadiens en soutenant les capacités d'intervention en cas d'urgence du secteur privéEnglish
Nouvelles fournies parServices publics et Approvisionnement Canada
05 août, 2026, 15:11 ET
GATINEAU, QC, Aug. 5, 2026 /CNW/ -- L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), au nom de l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, fera une annonce concernant la vente d'équipements militaires destinés à soutenir les efforts d'intervention en cas d'urgence.
Le secrétaire d'État sera accompagné de représentants de l'industrie canadienne de l'aérospatiale.
Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.
Date : vendredi 7 août 2026
Heure : 10 h
Endroit : Abbotsford (Colombie-Britannique)
Notes à l'intention des médias
- Les représentants des médias qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom de l'organisme de presse qu'ils représentent auprès de l'équipe des relations avec les médias de Services publics et Approvisionnement Canada à [email protected] au plus tard le 6 août, à 16 h.
- Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 7 août » dans l'objet du courriel.
- Les détails concernant le lieu de l'événement seront communiqués une fois l'inscription terminée.
- Les représentants des médias qui assisteront à l'événement sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 45.
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SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada
Personnes-ressources: Renseignements (médias seulement) : Sofiya Sapeha, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Stephen Fuhr, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, [email protected]
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