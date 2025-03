Le projet renforcera la position du Canada dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en aérospatiale et aidera à réduire l'empreinte carbone de l'industrie

SLEMON PARK, PE, le 21 mars 2025 /CNW/ - L'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) abrite certaines des industries les plus novatrices et axées sur l'exportation du Canada, y compris dans le domaine de l'aérospatiale. Dans le cadre de notre appui de longue date pour bâtir une industrie de l'aérospatiale robuste, le gouvernement du Canada effectue des investissements qui favoriseront l'innovation et aideront à créer des emplois locaux bien rémunérés.

Aujourd'hui, la ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Anita Anand, a annoncé que le gouvernement du Canada travaillait en collaboration avec la Corporation de technologies de revêtement MDS (MDS Coating Technologies), par l'intermédiaire du Fonds stratégique pour l'innovation, pour soutenir sa proposition de projet de 100 millions de dollars visant à agrandir son installation à l'Î.-P.-É. et à doubler sa capacité.

MDS Coating Technologies emploie environ 100 personnes et est l'un des principaux employeurs de l'Î.-P.-É. dans le domaine de la fabrication.

La province de l'Île-du-Prince-Édouard a aussi consenti un prêt de 7 millions de dollars à l'entreprise au projet.

Ces investissements permettront à l'entreprise de fabriquer des technologies de nanorevêtement respectueuses de l'environnement pour les aubes de soufflante et de compresseur de moteurs aéronautiques. Les technologies de revêtement de MDS sont conçues pour améliorer le rendement et pour réduire la consommation de carburant et la dégradation du moteur. Elles permettent ainsi de diminuer les coûts d'entretien et les émissions de carbone.

Le gouvernement s'est engagé envers les Prince-Édouardiens à bâtir une économie plus robuste et concurrentielle dans un monde carboneutre, et ce partenariat est fidèle à cet engagement.

Citations

« Notre gouvernement bâtit une économie forte tout en accélérant le virage écologique de l'industrie aérospatiale. En partenariat avec MDS, nous renforçons la chaîne d'approvisionnement de l'industrie aérospatiale canadienne tout en créant des emplois bien rémunérés à l'échelon local pour les Prince-Édouardiens. »

- La ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Anita Anand

« L'Île-du-Prince-Édouard a tout ce qu'il faut pour être un chef de file de l'aérospatiale. En travaillant en partenariat avec MDS Coating, notre gouvernement effectue des investissements et stimule l'innovation pour fournir des emplois bien rémunérés aux Prince-Édouardiens. »

- Le député d'Egmont, Bobby Morrissey

« Il est primordial d'investir dans des entreprises de l'Île-du-Prince-Édouard comme la Corporation de technologies de revêtement MDS pour bâtir une économie insulaire forte, durable et compétitive. En tant que leader reconnu de l'industrie aérospatiale en matière de technologies propres, MDS est dorénavant bien placée, grâce à ce partenariat avec le gouvernement fédéral, pour étendre sa présence mondiale. Cet investissement conjoint ne fera pas que renforcer la capacité de production de l'entreprise, il suscitera également plus d'occasions pour les talents qualifiés et contribuera à mettre en valeur la capacité de l'Île-du-Prince-Édouard à fournir des solutions aérospatiales de calibre mondial. »

- La ministre du Développement économique, de l'Innovation et du Commerce de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Darlene Compton

« Nous sommes enthousiastes de travailler en partenariat avec les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre de ce projet transformateur. Cet investissement permettra à MDS d'améliorer ses technologies de revêtement novatrices et d'accroître sa capacité à desservir l'industrie aérospatiale. Grâce à ce soutien, nous faisons un important pas en avant dans notre engagement à soutenir la durabilité et l'efficacité opérationnelle, en aidant à réduire la consommation de carburant, à améliorer le rendement et à diminuer les coûts d'entretien pour notre clientèle à l'échelle mondiale. »

- Le président et chef de l'exploitation de MDS, Jon Cheverie

Faits en bref

Fondée en 1997, MDS est une société de technologies de revêtement en aérospatiale spécialisée dans la conception, la mise au point et l'application de revêtements protecteurs en couches minces (nanorevêtements) pour des composants de compresseurs de turbines à gaz pour avions.

MDS exploite un centre d'excellence en fabrication à Slemon Park, à l'Île-du-Prince-Édouard, et une installation de recherche-développement à Montréal, au Québec.

