Les jetées étaient fermées depuis 2015 en raison d'importants défauts structurels. L'entreprise Bronte Construction, basée à Oakville, en Ontario, a réalisé les travaux de remise en état, notamment le revêtement des jetées existantes au moyen de nouvelles palplanches en acier et l'installation de nouvelles bermes de roches aux extrémités extérieures des jetées. Ces améliorations offrent à la population locale et aux touristes un lieu sûr pour pratiquer des activités de plein air le long des magnifiques berges du lac Ontario.

Pêches et Océans Canada a l'intention de céder la propriété de ce port, comprenant les jetées, du gouvernement du Canada à la Ville de St. Catharines. Pêches et Océans Canada continue d'entreprendre des examens internes à l'appui de ce projet pour s'assurer que le dessaisissement prévu est effectué d'une manière compatible avec les obligations et les lignes directrices du Canada.

Citations

« Notre gouvernement comprend l'importance des ports pour petits bateaux pour les collectivités côtières et de l'intérieur du pays. C'est pourquoi nous investissons dans des mises à niveau et des réparations essentielles d'un océan à l'autre. Grâce à mon collègue, le député Bittle, qui a plaidé en faveur de cette remise en état des jetées de Port Dalhousie, je suis heureuse de voir que la communauté de St. Catharines sera de nouveau en mesure de jouir de jetées sécuritaires et accueillantes. ».

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Chaque famille de St. Catharines garde en mémoire les belles promenades le long des jetées de Port Dalhousie et, grâce à cet investissement majeur du gouvernement du Canada, je suis ravi que les jetées de Port Dalhousie soient enfin rouvertes au public. Les jetées sont extrêmement importantes pour les résidents de St. Catharines, et je suis fier que notre gouvernement ait été en mesure de les remettre en état pour que nous puissions continuer à jouir de ce site emblématique de Port Dalhousie maintenant et pour des générations. »

Chris Bittle, député de St. Catharines

« La réouverture des quais de Port Dalhousie est une étape importante, qui insuffle une nouvelle vie à un important point historique qui a défini les rives du lac Ontario et la collectivité de Port Dalhousie. Il s'agit d'un investissement essentiel dans les infrastructures récréatives de plein air et les efforts de protection des rives qui sont essentiels alors que nous nous adaptons aux changements climatiques. Merci aux résidents de Port pour leur patience pendant la construction. J'aimerais également remercier le député Bittle; le ministère des Pêches et des Océans; Le conseil municipal et le personnel de la Ville pour leur leadership dans le projet. Les quais aideront à maintenir Port Dalhousie en tant que destination riveraine pour les résidents et les visiteurs au cours du prochain siècle de l'histoire de ces monuments emblématiques. »

Walter Sendzik, maire de St. Catharines

Faits en bref

Pêches et Océans Canada (MPO), aux termes de son programme des Ports pour petits bateaux, vise à céder la propriété des ports récréatifs ou à faible activité partout au Canada à des tiers intéressés qui sont les mieux placés pour les exploiter efficacement, et répondre aux besoins des résidents locaux et de l'économie. Le port pour petits bateaux de Port Dalhousie répond à ce critère.

(MPO), aux termes de son programme des Ports pour petits bateaux, vise à céder la propriété des ports récréatifs ou à faible activité partout au à des tiers intéressés qui sont les mieux placés pour les exploiter efficacement, et répondre aux besoins des résidents locaux et de l'économie. Le port pour petits bateaux de répond à ce critère. D'un océan à l'autre, Pêches et Océans Canada possède, exploite et maintient un réseau national de ports afin d'offrir aux pêcheurs commerciaux et aux autres utilisateurs des ports pour petits bateaux, des installations sécuritaires et accessibles. Quatre-vingt-dix pour cent des produits de la mer canadiens passent par les ports pour petits bateaux, et les pêcheurs du Canada dépendent de ces installations pour soutenir leurs moyens de subsistance.

possède, exploite et maintient un réseau national de ports afin d'offrir aux pêcheurs commerciaux et aux autres utilisateurs des ports pour petits bateaux, des installations sécuritaires et accessibles. Quatre-vingt-dix pour cent des produits de la mer canadiens passent par les ports pour petits bateaux, et les pêcheurs du dépendent de ces installations pour soutenir leurs moyens de subsistance. Le budget 2021 propose de fournir à Pêches et Océans Canada 300 millions de dollars, selon la méthode de la comptabilité de caisse, au cours des deux prochaines années pour la réparation, la rénovation et le remplacement des ports pour petits bateaux. Cela permettrait de soutenir les Canadiens dans les secteurs de la pêche, de l'aquaculture, du tourisme, de l'environnement, des loisirs, du génie maritime, et de la construction, et renforcerait la résilience des collectivités rurales et côtières.

300 millions de dollars, selon la méthode de la comptabilité de caisse, au cours des deux prochaines années pour la réparation, la rénovation et le remplacement des ports pour petits bateaux. Cela permettrait de soutenir les Canadiens dans les secteurs de la pêche, de l'aquaculture, du tourisme, de l'environnement, des loisirs, du génie maritime, et de la construction, et renforcerait la résilience des collectivités rurales et côtières. Le programme des Ports pour petits bateaux de Pêches et Océans Canada maintient les ports essentiels à l'industrie de la pêche commerciale ouverts et en bon état.

maintient les ports essentiels à l'industrie de la pêche commerciale ouverts et en bon état. Pêches et Océans Canada appuie 990 ports partout au Canada avec plus de 5 000 bénévoles des administrations portuaires.

appuie 990 ports partout au avec plus de 5 000 bénévoles des administrations portuaires. Les projets de rénovation des ports sont réalisés en collaboration avec les autorités portuaires locales qui gèrent et exploitent les installations destinées aux utilisateurs locaux.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Abonnez-vous pour recevoir nos communiqués de presse et d'autres renseignements par les flux RSS. Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, consultez la page : http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Pêches et Océans Canada - Région du Centre et Arctique

Renseignements: Jane Deeks, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-550-9594, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]