Les navires Hannah Atlantic, Cape Rouge et Rupert Brand VI étaient dans la zone depuis un certain nombre d'années et, en raison de leur état de détérioration, la Garde côtière canadienne a déterminé qu'ils présentaient un risque de pollution pour le milieu marin, et que des efforts d'assainissement étaient nécessaires. Le 2 janvier 2024, RJ MacIsaac Marine Recycling and Construction d'Antigonish, en Nouvelle-Écosse, a obtenu le contrat pour démanteler et enlever les trois navires, pour un montant de 3 769 772 dollars.

Le travail visant à retirer les navires du milieu marin a commencé au début du mois de juin 2024. La Garde côtière canadienne est restée sur les lieux tout au long de l'opération pour assurer le commandement général de l'enlèvement. Dans un premier temps, l'enlèvement des navires et le nettoyage du site devaient durer six mois, mais les travaux ont été accélérés grâce à l'équipement de transport supplémentaire utilisé et les ont été terminés à la fin juillet 2024, presque quatre mois avant la date prévue. L'assainissement et le nettoyage complet du site sont maintenant terminés. À la fin de l'opération, plus de 15 000 litres d'eau contaminée avaient été retirés des navires et plus de 170 000 kg d'acier avaient été recyclés.

La protection du milieu marin est une priorité absolue pour la Garde côtière canadienne, et tous les navires problématiques signalés sont pris au sérieux. Tout citoyen témoin de pollution marine ou d'un danger maritime est prié de le signaler à la Garde côtière canadienne.

Citations

« Nous sommes fiers de pouvoir annoncer que ces navires problématiques ont été enlevés en toute sécurité du milieu marin de Bridgewater. Merci à la Garde côtière canadienne d'avoir dirigé et facilité cette vaste opération visant à offrir à nos communautés des voies navigables sécuritaires et propres. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La Garde côtière canadienne prend des mesures pour s'assurer que les épaves et les navires abandonnés, comme les trois retirés de Bridgewater, sont traités avant qu'ils ne constituent une menace sérieuse pour le milieu marin ou le public. Enlever ces navires des eaux est indispensable pour être en mesure de restaurer les côtes du Canada et pour garantir la sécurité des Canadiens. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

