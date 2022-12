FedDev Ontario investit jusqu'à quatre millions de dollars pour la Fondation Yves Landry afin d'appuyer 36 PME et de soutenir plus de 1 400 emplois dans le Sud de l'Ontario

MISSISSAUGA, ON, le 21 déc. 2022 /CNW/ - Le secteur manufacturier canadien est à la fine pointe de l'innovation. Avec une demande croissante de produits et de procédés écologiques, la nature du travail et les exigences en matière de compétences évoluent rapidement dans cet important secteur au Canada. Le gouvernement du Canada demeure déterminé à investir dans les entreprises et les organisations locales pour les aider à s'adapter, à devenir plus durables et à créer des emplois pour l'avenir.

Aujourd'hui, Iqwinder Gaheer, député de Mississauga-Malton, a annoncé, au nom de l'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario), un investissement pouvant atteindre quatre (4) millions de dollars pour la Fondation Yves Landry (FYL) afin de mettre en œuvre l'initiative écologique Achieving Innovation and Manufacturing Excellence (AIME Green).

Grâce à l'initiative AIME Green, les PME du secteur manufacturier du Sud de l'Ontario peuvent recevoir jusqu'à 100 000 dollars pour perfectionner et former leur main-d'œuvre afin qu'elle adopte et adapte des solutions de fabrication écologique. Les PME admissibles auront accès à des programmes de formation sur mesure qui soutiennent l'adoption de nouvelles technologies, de processus ou de procédures écologiques ou le développement de personnel hautement qualifié dans des domaines qui mènent à l'innovation écologique ou à l'amélioration de la productivité.

Grâce à ce projet, la FYL soutiendra 36 PME, créera 400 emplois et en maintiendra 1 050 dans le secteur manufacturier du Sud de l'Ontario. Pour de plus amples renseignements et pour présenter une demande avant le 31 mars 2023, visitez la page Web AIME Green.

« Lorsque nous investissons dans les fabricants canadiens et les organisations qui les soutiennent, comme la Fondation Yves Landry, nous augmentons le potentiel du Canada et nous faisons croître l'économie. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra au Canada de poursuivre de manière plus forte son chemin pour devenir un chef de file mondial dans le domaine de la fabrication plus propre et plus écologique, tout en créant de bons emplois dans le Sud de l'Ontario. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Grâce à l'investissement de FedDev Ontario annoncé aujourd'hui, nous soutenons 1 450 emplois dans le secteur manufacturier dans le Sud de l'Ontario, tout en démontrant l'engagement du gouvernement du Canada à prendre les mesures nécessaires pour aider nos collectivités et nos entreprises à contribuer à un avenir plus vert et plus résilient. »

- Iqwinder Gaheer, député de Mississauga-Malton

« Nous sommes ravis que l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario nous ait confié cette initiative importante. Nous soutenons de longue date le secteur de la fabrication. Il est essentiel que les PME fabriquent des produits utilisant des procédés et de produits qui réduisent les effets néfastes sur l'environnement, conservent l'énergie et nos précieuses ressources naturelles, par l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement qui sont sans danger pour les employés, les communautés et les consommateurs. Cet objectif peut seulement être atteint si nous disposons d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Nous sommes très heureux que le gouvernement continue d'appuyer nos programmes AIME. »

- Karyn Brearley, directrice générale, Fondation Yves Landry

Faits en bref

Créée en 1998, la Fondation Yves Landry (FYL) est un organisme de bienfaisance à but non lucratif mis sur pied par les secteurs manufacturier et commercial du Canada pour faire progresser l'éducation technologique et la formation professionnelle afin de remédier aux pénuries de main-d'œuvre qualifiée et de professionnels techniques auxquelles l'industrie canadienne est confrontée.

pour faire progresser l'éducation technologique et la formation professionnelle afin de remédier aux pénuries de main-d'œuvre qualifiée et de professionnels techniques auxquelles l'industrie canadienne est confrontée. Auparavant, le programme AIME de la FYL était axé sur le soutien aux fabricants canadiens novateurs qui vendaient leurs produits à l'échelle nationale et mondiale, tandis que le programme mondial AIME de la FYL ne soutenait que les fabricants canadiens qui vendaient leurs produits à l'échelle mondiale. Grâce à des investissements antérieurs de FedDev Ontario de plus de 40 millions de dollars, la FYL a soutenu plus de 675 entreprises manufacturières, ce qui a permis de créer et de maintenir près de 9 300 emplois.

était axé sur le soutien aux fabricants canadiens novateurs qui vendaient leurs produits à l'échelle nationale et mondiale, tandis que le programme mondial ne soutenait que les fabricants canadiens qui vendaient leurs produits à l'échelle mondiale. Grâce à des investissements antérieurs de FedDev Ontario de plus de 40 millions de dollars, la FYL a soutenu plus de 675 entreprises manufacturières, ce qui a permis de créer et de maintenir près de 9 300 emplois. La fabrication écologique consiste à fabriquer des produits en utilisant des procédés qui réduisent les effets néfastes sur l'environnement, conservent l'énergie et les ressources naturelles, utilisent des matériaux respectueux de l'environnement, sont sans danger pour les employés, les communautés et les consommateurs, et sont économiquement rationnels.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada , par le biais de FedDev Ontario, a investi plus de 815 millions de dollars dans près de 600 projets de fabrication, ce qui a permis de créer plus de 10 000 emplois et d'en maintenir près de 20 000.

, par le biais de FedDev Ontario, a investi plus de 815 millions de dollars dans près de 600 projets de fabrication, ce qui a permis de créer plus de 10 000 emplois et d'en maintenir près de 20 000. FedDev Ontario verse 224 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC) afin d'aider les entreprises du Sud de l' Ontario et les organisations qui les soutiennent à assurer leur pérennité, à renforcer leur résilience et à se préparer à la croissance en faisant la transition vers une économie verte, inclusive et concurrentielle.

