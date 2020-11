OTTAWA, ON, le 12 nov. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à soutenir les jeunes autochtones et à passer à l'action contre la violence et l'intimidation. Nous continuerons de travailler ensemble afin de nous attaquer à ces problèmes et bâtir une société plus juste.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, a annoncé l'octroi de 400 000 $ en financement fédéral dans le cadre du Fonds de prévention du crime chez les collectivités autochtones et du Nord (FPCCAN) pour le Northern Prairie Spirit Youth Cultural Continuity Project, mené par l'Université de Regina.

L'objectif de ce projet est de collaborer avec des jeunes âgés de 16 à 21 ans à Prince Albert et les collectivités avoisinantes afin de comprendre les enjeux liés à la violence et l'intimidation de leur point de vue. Les participants apprendront comment utiliser des photos et des vidéos numériques afin d'écrire des histoires individuelles et de groupes liées à la communauté. Les organisateurs du projet diffuseront des renseignements avec des intervenants partout dans la province. Des recommandations de soutiens et de ressources seront mises en œuvre pour chaque collectivité.

Citations

« Je suis fier d'annoncer du financement fédéral pour le Northern Prairie Spirit Youth Cultural Continuit Project. C'est important de comprendre les enjeux que doivent s'affronter les jeunes autochtones concernant la violence et l'intimidation. Ce projet permettra à l'Université de Regina à obtenir les ressources nécessaires pour explorer les façons d'élaborer des pratiques de prévention culturellement adaptées en ce qui concerne la violence et l'intimidation. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Ce financement aide à soutenir le travail de la Dre Raven Sinclair fera toute la différence dans la vie des jeunes autochtones qui sont à risque de violence et d'intimidation. En essayant de comprendre ces enjeux d'un point de vue des jeunes, Dre Sinclair et son équipe peuvent aider à créer des outils et des ressources nécessaires pour élaborer des pratiques culturellement adaptées de prévention de crime pour les populations autochtones et du Nord. »

- Dre Kathleen McNutt, vice-présidente de la recherche, Université de Regina

Faits rapides

Le Fonds d'action en prévention du crime, relevant de la Stratégie nationale pour la prévention du crime (SNPC), soutient des projets novateurs pour les enfants et les jeunes à risque ainsi que des délinquants de haut risque.

La SNPC offre une direction nationale sur des façons abordables de prévenir et de réduire les crimes parmi les populations à risque et les collectivités vulnérables en intervenant afin d'atténuer les facteurs sous-jacents qui mettent les personnes à risque d'infraction.

En 2019-2020, 46,5 millions de dollars a été mis à la disposition de la SNPC afin de soutenir a mise en œuvre et l'évaluation de programmes de prévention du crime.

Depuis le 1er avril 2019, le gouvernement du Canada a soutenu 82 projets communautaires pour la prévention du crime partout au Canada , ce qui représente un montant de 36,3 millions de dollars.

Liens connexes

