Cette initiative vitale fournira des médicaments de qualité pharmaceutique comme solution de rechange aux drogues illégales toxiques pendant la pandémie de COVID-19 et par la suite

KITCHENER-WATERLOO, ON, le 9 juillet 2021 /CNW/ - La crise des surdoses continue d'affliger les collectivités et les familles de partout au Canada. Malheureusement, nous avons constaté une hausse importante des décès et des méfaits liés aux surdoses pendant la pandémie de COVID-19, notamment en Ontario, où les décès par surdose ont beaucoup augmenté depuis le début de la pandémie. Le gouvernement du Canada continue d'être en faveur d'une augmentation de l'accès à des projets d'approvisionnement plus sécuritaire dans les collectivités du Canada en vue d'aider à prévenir les surdoses pendant la pandémie et par la suite.

L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, et Raj Saini, député de Kitchener-Centre, ont annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, l'octroi de plus de 2,3 millions de dollars en fonds fédéraux sur 26 mois à un projet visant à accroître l'accès à un approvisionnement plus sécuritaire à Kitchener-Waterloo. Ce projet novateur a pour but de prévenir les surdoses en offrant un substitut pharmaceutique aux drogues illégales toxiques en circulation.

Mené par The Working Centre, le projet vise à améliorer la santé et la sécurité des résidents et de la collectivité de Kitchener-Waterloo en réduisant les méfaits associés aux drogues illégales toxiques en circulation. Une équipe médicale spéciale offrira des services à environ 200 consommateurs de drogues de la région. Cette initiative permettra d'aiguiller les patients vers des services sociaux et sanitaires essentiels, comme le traitement, auxquels la pandémie de COVID-19 vient compliquer l'accès.

Le gouvernement du Canada continue de collaborer avec tous les ordres de gouvernement, des partenaires, des intervenants, des personnes qui consomment des drogues et d'autres ayant une expérience concrète de la consommation de substances ainsi que des organismes de partout au pays afin de lutter contre la pandémie de COVID-19 et la crise des surdoses.

Citations

« La pandémie de COVID-19 a d'autant plus compliqué l'accès au soutien pour les personnes qui consomment des substances. Nous devons faire plus pour aider les personnes qui courent le plus grand risque. En unissant nos efforts à ceux des organismes de proximité de l'Ontario et de tout le pays, nous pourrons donner accès aux mesures de soutien et aux traitements qui permettront d'atténuer la souffrance et de sauver des vies. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Le gouvernement du Canada est résolu a ciblé ses investissements en se fondant sur l'expérience concrète et sur des conseils d'experts. C'est la raison pour laquelle nous investissons dans ce projet d'approvisionnement plus sécuritaire visant à prévenir les surdoses et à sauver des vies dans la région de Waterloo et partout au Canada. Je suis ravie de voir des fournisseurs de services unir leurs efforts dans le cadre de cette importante initiative. »

L'honorable Bardish Chagger

Ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, députée de Waterloo

« La crise des surdoses afflige d'innombrables voisins, amis, familles et collectivités partout au Canada, y compris à Kitchener-Waterloo. Je reçois avec enthousiasme ce projet mis en œuvre dans notre collectivité pour aider à appuyer et à protéger la santé et la sécurité des membres de notre collectivité. »

Raj Saini

Député de Kitchener-Centre

« Nous sommes très heureux de l'annonce du financement du programme d'approvisionnement plus sécuritaire dans notre collectivité. Nous faisons front commun avec nos partenaires pour lutter contre les drogues toxiques et puissantes qui prennent le contrôle de la vie des gens. »

Stephanie Mancini,

Coordonnatrice, The Working Centre

"Le programme d'approvisionnement plus sécuritaire est un merveilleux complément aux services existants, comme nos services de consommation et de traitement. Il s'agit d'un moyen intelligent et pratique de sauver des vies."

Dr Chris Steingart,

Fondateur, Sanguen Health Centre

Médecin en chef, Programme d'approvisionnement plus sécuritaire

« L'Inner City Health Alliance, un groupe de six organismes venant en aide aux sans-abri et aux personnes en situation de logement précaire, offre des services sociaux et de santé aux personnes qui fréquentent les refuges, les centres d'hébergement, les campements et les lieux d'habitation collective. Ces services complets répondent aux besoins et aux objectifs particuliers des personnes. Le programme d'approvisionnement plus sécuritaire est un merveilleux complément à nos services. »

Gloria Jordan,

Conseillère stratégique, Inner City Health Alliance

Faits en bref

Afin d'aider davantage les personnes aux prises avec des problèmes de consommation de substances et de contrer la crise actuelle des surdoses, le gouvernement a récemment annoncé dans son budget de 2021 l'octroi de 116 millions de dollars supplémentaires pour le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances. Ce financement vise à appuyer toute une gamme d'approches novatrices en matière de réduction des méfaits, de traitement et de prévention dans un contexte communautaire.

Cette somme s'ajoute à l'investissement de 66 millions de dollars prévu dans l'Énoncé économique de l'automne 2020 destiné aux organisations communautaires qui interviennent dans le domaine de la consommation de substances, notamment pour les aider à offrir des services de première ligne dans un contexte de COVID-19. Le projet annoncé aujourd'hui est financé à même cet engagement.

À ce jour, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser plus de 25 millions de dollars aux projets d'approvisionnement plus sécuritaire menés en Ontario dans le but de sauver des vies.

s'est engagé à verser plus de 25 millions de dollars aux projets d'approvisionnement plus sécuritaire menés en dans le but de sauver des vies. Selon les premières constatations faites à partir de données probantes canadiennes, l'utilisation de médicaments comme solution de rechange aux drogues illégales très toxiques chez les personnes présentant un risque de surdose peut sauver des vies et améliorer les résultats pour la santé. Elle peut également faciliter l'accès des personnes ayant un trouble lié à l'utilisation de substances aux soins primaires et aux traitements.

Le projet visé par l'annonce d'aujourd'hui est financé par le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé Canada . Ce programme fédéral fournit des subventions et des contributions aux provinces, aux territoires, aux organismes non gouvernementaux et aux organismes autochtones pour qu'ils puissent mieux s'attaquer aux problèmes de consommation de drogues et d'autres substances au Canada .

