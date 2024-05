Contribution de 5 millions de dollars par l'intermédiaire de PrairiesCan pour soutenir la construction d'une usine industrielle de transformation du chanvre appartenant à des Autochtones à Elk Point, en Alberta

ELK POINT, AB, le 3 mai 2024 /CNW/ - Un secteur agricole compétitif et durable apporte une contribution essentielle à l'économie canadienne. La production végétale et animale, la transformation des aliments et des ingrédients et la fabrication de produits tels que les biocarburants et les fibres de chanvre sont des moteurs économiques clés qui soutiennent des emplois de qualité. Le gouvernement du Canada investit dans des initiatives qui augmentent la valeur de l'agriculture, favorisent la réconciliation, créent des emplois et ouvrent de nouvelles perspectives aux entreprises.

Le gouvernement du Canada soutient un partenariat dirigé par des Autochtones en vue de créer de nouvelles occasions d’affaires et de nouveaux emplois dans le secteur agricole de l’Alberta (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui une contribution fédérale de 5 millions de dollars dans le cadre du programme Développement économique et diversification des collectivités versée à Askiy Hemp Limited Partnership (Askiy) pour la construction d'une usine industrielle de transformation du chanvre à la fine pointe de la technologie à Elk Point, en Alberta. Une fois achevée, l'usine traitera chaque année 40 000 tonnes de tiges de chanvre qui seront utilisées dans divers produits, notamment des textiles, des matériaux de construction, des engrais et du papier. L'augmentation de la demande de chanvre constituera une nouvelle source de revenus pour les agriculteurs et permettra de diversifier le secteur agricole de l'Alberta.

Askiy est un partenariat entre la Première Nation de Frog Lake et Logistik Unicorp. Dans le cadre de cet accord, les spécialistes de l'industrie et les communautés autochtones travailleront en collaboration afin de tirer parti des atouts de l'agriculture albertaine. La Première Nation de Frog Lake engagera un dialogue avec les communautés, les organisations et les résidents des environs pour faire connaître les nouvelles occasions d'affaires et communiquer des informations permettant de maximiser les avantages économiques et communautaires dans le centre-est de l'Alberta.

L'usine de transformation du chanvre d'Askiy devrait être opérationnelle à l'été 2025 et constitue l'un des éléments d'un projet de développement de plusieurs millions de dollars qu'Askiy mènera dans la région d'Elk Point. Une fois achevée, cette installation emploiera directement plus de 45 personnes, et au moins un tiers de ces emplois devraient être occupés par des Autochtones. Au départ, les matériaux de chanvre produits dans cette usine seront principalement utilisés dans des textiles.

« Notre gouvernement prend des mesures pour faire avancer la réconciliation et créer des partenariats fructueux contribuant à une économie qui fonctionne pour tout le monde. En soutenant l'usine de transformation du chanvre d'Askiy Hemp Limited Partnership, nous contribuons à renforcer l'économie de la région d'Elk Point, à créer des emplois de qualité pour les Albertains, à favoriser la réconciliation économique et à ajouter de la valeur au secteur agricole canadien. Cet investissement contribuera à bâtir un avenir économique plus solide et plus durable dans les Prairies. »

-L'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan

« Le secteur agricole joue un rôle essentiel dans la vie de toute la population de l'Alberta. Il est un moteur économique clé dans les collectivités de la province et fournit des emplois de qualité, en particulier dans les régions rurales de l'Alberta. Cet investissement aidera les agriculteurs de la région d'Elk Point à accéder à de nouveaux débouchés en agriculture et permettra de créer davantage de bons emplois pour les résidents de la région, y compris les membres de la Première Nation de Frog Lake. »

-L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« En tant que chef des Premières Nations de Frog Lake, j'ai à cœur d'améliorer la vie des membres de ma communauté. Cela ne peut se faire qu'en diversifiant nos activités et en réalisant des investissements tels que celui-ci, car il s'agit d'un facteur important pour la croissance des nations. Je tiens à remercier Logistik Unicorp d'avoir pris contact avec les Premières Nations de Frog Lake pour nouer un partenariat de coentreprise et créer la société Askiy Hemp LP. Il s'agit d'une excellente occasion de croissance économique pour les Premières Nations de Frog Lake. Ce partenariat offrira de nombreuses possibilités en matière d'énergie verte, de souveraineté alimentaire et hydrique, de transport propre, de séquestration du carbone et de projets durables. Il offrira également un certain nombre de possibilités d'emploi aux membres de nos nations. »

-Chef Gregory Desjarlais, Premières Nations de Frog Lake

« Au nom de la ville d'Elk Point, nous sommes ravis qu'Askiy Hemp LP ait décidé d'investir dans notre ville avec l'aide et les encouragements de notre gouvernement. Askiy Hemp LP est un brillant exemple de collaboration entre nos amis des Premières Nations et le secteur privé pour promouvoir le développement économique et agricole dans notre région. Plus important encore, cette initiative offre des possibilités d'emploi à la Première Nation de Frog Lake et à ses résidents, ainsi que de futures possibilités de développement économique dans notre région. »

-Parrish Tung, maire d'Elk Point

« Nous sommes heureux de participer à la transformation du paysage industriel canadien en favorisant le développement économique des Premières Nations, des Inuits et des Métis. La collaboration avec la Première Nation de Frog Lake est une étape logique dans la création de cette nouvelle branche de notre économie, qui s'inscrit dans la vision du Canada en matière de croissance et de représentation. Ancré dans nos valeurs environnementales, ce projet contribuera à la création d'une industrie du chanvre unique en son genre, à l'image de la population canadienne. »

-Louis Bibeau, président-directeur général, Logistik Unicorp

Faits en bref

Une contribution fédérale remboursable de 5 millions de dollars est accordée à ce projet dans le cadre du programme Développement économique et diversification des collectivités, administré par PrairiesCan en Alberta .

. Les programmes et services de PrairiesCan aident les entreprises, les organismes sans but lucratif et les collectivités à se renforcer : son mandat consiste à soutenir la croissance et la diversification de l'économie dans les provinces des Prairies et à faire valoir les intérêts de cette région dans les politiques, les programmes et les projets économiques nationaux.

Par l'entremise du programme Développement économique et diversification des collectivités, le gouvernement fédéral fait des investissements ciblés dans les organismes sans but lucratif, investissements qui visent à générer une croissance économique durable et inclusive et à aider les collectivités à participer pleinement aux occasions économiques et à en tirer profit.

Le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies est un engagement à long terme à travailler différemment, en renforçant la coordination avec les ministères fédéraux sur les investissements pour les Prairies et en collaborant plus étroitement avec les partenaires des Prairies sur leurs priorités pour une économie prospère et durable des Prairies qui ne laisse personne de côté.

est un engagement à long terme à travailler différemment, en renforçant la coordination avec les ministères fédéraux sur les investissements pour les Prairies et en collaborant plus étroitement avec les partenaires des Prairies sur leurs priorités pour une économie prospère et durable des Prairies qui ne laisse personne de côté. Ce cadre vise à encourager une plus grande collaboration à l'égard des possibilités d'investissement, à obtenir des fonds supplémentaires et à attirer de nouveaux investissements dans l'ensemble des Prairies.

