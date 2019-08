Le gouvernement du Canada soutient plus d'un million de familles canadiennes en matière de logement

MONTRÉAL, le 27 août 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, depuis le mois de novembre 2015, le gouvernement du Canada a investi des sommes historiques dans le logement et lancé la toute première stratégie nationale sur le logement.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé aujourd'hui que, entre novembre 2015 et juin 2019, le gouvernement du Canada a investi plus de 13 milliards de dollars pour soutenir le logement abordable partout au pays.

Grâce à ces investissements et au leadership renouvelé du gouvernement fédéral en matière de logement, 41 800 nouveaux logements ont été construits ou sont en voie de l'être, 229 600 logements ont été réparés ou sont en voie de l'être, et 782 000 familles ou individus ont bénéficié d'un logement plus abordable. Ces investissements ont également permis de fournir des logements plus stables à 35 000 Canadiens qui étaient sans abris ou présentaient des risques importants de le devenir.

Citation

« Grâce à la Stratégie nationale sur le logement, plus de Canadiens de la classe moyenne - et ceux qui travaillent fort pour en faire partie - ont maintenant des logements sûrs, accessibles et abordables, et ce n'est que le début. » - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Faits en bref

Depuis novembre 2015, rien qu'au Québec, le gouvernement du Canada a investi plus de 1,9 milliard de dollars pour soutenir plus de 347 000 familles.

Depuis novembre 2015, rien qu'au Québec, le gouvernement du Canada a investi plus de 1,9 milliard de dollars pour soutenir plus de 347 000 familles.

La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement du Canada est un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, facilitera la réparation et le renouvellement de plus de 300 000 logements et réduira l'itinérance chronique de moitié. La Stratégie vise à remédier à la situation de besoins impérieux en matière de logement de 530 000 familles.

est un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, facilitera la réparation et le renouvellement de plus de 300 000 logements et réduira l'itinérance chronique de moitié. La Stratégie vise à remédier à la situation de besoins impérieux en matière de logement de 530 000 familles. La Stratégie nationale sur le logement repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement continu de ceux-ci auprès d'autres intervenants - municipalités, gouvernements et organismes autochtones, secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

Depuis novembre 2015, le Canada a construit plus de 627 700 nouveaux logements. Parmi ces nouveaux logements, 267 000 sont des logements pour propriétaires-occupants, 138 600 sont des logements locatifs, 221 000 sont des logements en copropriété et 1 100 sont des logements coopératifs.

Le nombre annuel moyen de mises en chantier entre 2016 et 2018 s'établissait à 193 600, comparativement à une moyenne annuelle de 176 600 entre 2010 et 2015.

Les mesures fédérales visant à resserrer les exigences en matière de simulation de crise, par exemple, ont contribué à la réduction des prix des maisons de 3,4 % à l'échelle nationale, ce qui équivaut à environ 17 000 $. Parmi les plus grandes régions métropolitaines de recensement, les baisses de prix estimées sont de 7,9 % à Vancouver (environ 80 000 $), 5,3 % à Toronto (40 000 $), 2,5 % à Calgary (12 000 $) et 2,2 % à Montréal (8 000 $).

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. L'objectif de la SCHL est que d'ici 2030 tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, consultez le schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement ou le rapport Bien se loger : Rapport sur les investissements fédéraux dans le logement, visitez www.chezsoidabord.ca.

