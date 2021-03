CanNor injecte plus de 3,2 millions de dollars dans six projets axés sur la recherche, la mise en marché et la formation dans les industries de la pêche et de la chasse au phoque du territoire

IQALUIT, NU, le 25 mars 2021 /CNW/ - Les industries de la pêche et de la chasse au phoque du Nunavut sont d'importants moteurs économiques du territoire qui appuient la subsistance de nombreuses générations d'Inuits. Ensemble, ces industries sont une source de développement économique durable au Nunavut, assurant des emplois aux Nunavummiut et représentant un potentiel de croissance important. C'est pour cette raison que, au cours de la dernière année, le gouvernement du Canada était là pour appuyer ces industries.

L'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) soutient depuis longtemps les industries de la pêche et de la chasse au phoque du Nunavut, reconnaissant leurs retombées économiques positives pour le territoire. Depuis plus de dix ans, CanNor travaille de concert avec des ministères fédéraux et des partenaires, y compris le gouvernement du Nunavut, des organisations inuites et des entreprises, pour investir dans d'importantes activités de recherche, de mise en marché et de formation professionnelle dans l'industrie des pêches.

L'aide fédérale dans les industries de la pêche et de la chasse au phoque au Nunavut crée des emplois et des possibilités

Au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, a rencontré aujourd'hui des membres de l'industrie de la pêche du Nunavut, de Nunavut Tunngavik Incorporated, de la Qikiqtani Inuit Association et du gouvernement du Nunavut. Au cours de cette rencontre, il a annoncé que plus de 3,2 millions de dollars ont été injectés à l'appui de six projets qui continueront de faire croître et de diversifier l'économie du Nunavut. Cet investissement s'ajoute au soutien de CanNor au développement des industries de la pêche et de la chasse au phoque du Nunavut.

Ces investissements financent des projets qui favorisent un environnement de travail sécuritaire à bord des navires et dans les usines au cours de la pandémie de COVID-19, ainsi que des projets qui examinent des moyens novateurs de développer et de promouvoir l'industrie de la pêche et de la chasse au phoque du Nunavut dans de nouveaux marchés, la pêche exploratoire (axée sur le sébaste et l'omble) et l'exploration de la pêche côtière à petite échelle dans les collectivités d'Arviat, de Kinngait et de Sanikiluaq. Ces investissements créeront des emplois et des possibilités pour les Nunavummiut.

En investissant dans les industries de la pêche et de la chasse au phoque du Nunavut, le gouvernement du Canada aide à créer les conditions propices à une forte relance de l'économie du territoire et donne suite à son engagement à créer plus d'un million d'emplois dans tout le Canada pour rétablir l'emploi à ses niveaux antérieurs.

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les possibilités de développement économique au Nunavut. Nous faisons des investissements stratégiques dans la recherche, la mise en marché et la formation qui créeront une industrie de la pêche commerciale plus forte et durable dans le territoire. Ces investissements contribuera aussi à créer de bons emplois locaux dès maintenant et à l'avenir. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor

« Depuis plus d'une décennie, CanNor travaille de concert avec ses partenaires territoriaux pour faire des investissements clés dans la recherche, la formation et la mise en marché à l'appui des industries de la pêche et de la chasse au phoque du Nunavut. La pêche côtière du territoire crée des emplois et des possibilités dans une industrie qui favorise le développement économique durable des collectivités du Nunavut et des Nunavummiut. Cette industrie demeurera cruciale pour appuyer les communautés dans la reconstruction, une fois la pandémie terminée. »

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à aider les industries à fonctionner de façon sécuritaire au cours de la pandémie de COVID-19. Au Nunavut, nous avons appuyé l'industrie de la pêche pour nous assurer que le personnel à bord des navires et dans les usines ont accès à de l'équipement de protection individuelle et à d'autres mesures de sécurité. Le gouvernement du Canada, par l'entremise de CanNor, est fier de collaborer avec les organisations inuites pour les aider à s'adapter aux nouvelles mesures et à accroitre les activités de recherche, de mise en marché et de formation qui aideront l'industrie de la pêche du Nunavut à croître. »

Larry Bagnell, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord)

Faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des programmes de CanNor, lesquels appuient des projets qui favorisent le développement économique communautaire durable, stimulent la création et la croissance d'entreprises, et facilitent l'innovation.

