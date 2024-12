OTTAWA, ON, le 3 déc. 2024 /CNW/ - La violence fondée sur le sexe a des répercussions importantes pour les femmes, les personnes de diverses identités de genre et les collectivités partout au Canada. Contrer la violence fondée sur le sexe et éliminer les obstacles systémiques qui ont une incidence sur les progrès des femmes constituent une étape cruciale vers la prévention des conséquences négatives et à long terme sur la santé, la société et l'économie.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé un financement de 373 000 $ pour le projet de Maama Watali, Sur de solides bases : Renforcer notre capacité et notre durabilité. Organisme à but non lucratif dirigé par des personnes noires, Maama Watali soutient les femmes noires et leur famille alors qu'elles vont de l'avant après avoir été victimes de violence fondée sur le sexe.

Un mouvement de femmes viable au Canada est un mouvement qui comprend un large éventail d'organismes et de perspectives. Certains organismes de femmes continuent de devoir relever des défis, en particulier les organismes qui travaillent avec des femmes de diverses origines. Femmes et Égalité des genres Canada finance le renforcement des capacités des organismes, afin qu'ils soient mieux à même de soutenir les femmes à l'avenir.

Dans le cadre de ce projet, Maama Watali offrira une formation en gouvernance et en gestion financière, élaborera un plan de communication et de mobilisation axé sur la communauté et créera un plan stratégique quinquennal pour guider l'avenir de l'organisme. Cet investissement renforcera la capacité de l'organisme à faire progresser l'égalité des genres grâce à des activités adaptées à la culture des femmes noires et racisées qui ont été victimes de violence fondée sur le sexe.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur les progrès du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Le Plan d'action national est un cadre stratégique pour contrer la violence fondée sur le sexe qui a été approuvé par le Forum fédéral, provincial et territorial des ministres responsables de la condition féminine. Le Plan d'action national repose sur cinq piliers mettant l'accent sur le travail intergouvernemental collaboratif pour soutenir les victimes, les personnes survivantes et leur famille, prévenir la violence fondée sur le sexe; assurer un système judiciaire réactif; la mise en œuvre des approches dirigées par des Autochtones; assurer une infrastructure sociale solide et un environnement propice pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe; et établir une base axée sur les données, la recherche et la mobilisation des connaissances.

« La violence fondée sur le sexe a des conséquences profondes, et les changements les plus significatifs se produisent grâce à des organismes qui travaillent directement au sein de leurs communautés, comme Maama Watali. Le dévouement de ces organismes à soutenir les femmes noires et leurs familles après avoir subi de la violence apporte un véritable changement transformateur. Le projet Sur de solides bases vise à mettre en place les outils et les ressources dont Maama Watali a besoin pour continuer à faire une réelle différence, en proposant des programmes culturellement spécifiques, en amplifiant les voix et en créant des voies durables vers la guérison et l'autonomisation. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Ce financement transformera notre organisme, il renforcera notre gouvernance, améliorera notre gestion financière et soutiendra la planification stratégique pour aligner les programmes sur les besoins de la communauté. Grâce à ce soutien, nous pourrons accroître notre impact de façon durable, en fournissant des logements sûrs et abordables ainsi que des services essentiels aux femmes noires et racisées ayant survécu à de la violence fondée sur le sexe. »

Susan Namulindwa, directrice fondatrice de Maama Watali

Depuis 2023, le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres Canada s'est engagé à verser 160 millions de dollars sur trois ans pour financer des organismes au Canada au service des femmes.

s'est engagé à verser 160 millions de dollars sur trois ans pour financer des organismes au au service des femmes. Selon un rapport de Statistique Canada de 2021, 42 % des femmes noires ont déclaré avoir été victimes de violence entre partenaires intimes ou de violence familiale depuis l'âge de 15 ans.

En 2023, le taux de violence entre partenaires intimes était près de quatre fois plus élevé chez les femmes et les filles que chez les hommes et les garçons, selon les données déclarées par la police.

En 2018, 44 % des femmes au Canada , soit environ 6,2 millions de femmes, ont déclaré avoir subi une forme de violence entre partenaires intimes au cours de leur vie.

, soit environ 6,2 millions de femmes, ont déclaré avoir subi une forme de violence entre partenaires intimes au cours de leur vie. En 2018, 30 % des femmes ont déclaré avoir été agressées sexuellement au moins une fois depuis l'âge de 15 ans, un taux près de quatre fois plus élevé que celui des hommes.

