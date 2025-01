Un investissement de près d'un million de dollars de PrairiesCan pour soutenir l'incubateur de jeunes entreprises Opus

SASKATOON, SK, le 17 janv. 2025 /CNW/ - Les innovateurs technologiques de la Saskatchewan mettent au point des solutions pour les Prairies et le monde entier. Selon un rapport d'Innovation Saskatchewan, le secteur a enregistré un chiffre d'affaires de 845,5 millions de dollars en 2022 et a représenté 10 % de tous les emplois créés dans la province entre 2016 et 2023. La croissance de l'industrie devrait tripler d'ici 2030, et les incubateurs et accélérateurs jouent un rôle important dans cette réussite.

En 2022, l'Université de Saskatchewan a créé Opus, un nouvel incubateur de jeunes entreprises et un programme de préaccélération pour la communauté de l'Université de Saskatchewan. Opus répond aux besoins uniques des fondateurs qui mettent au point des innovations technologiques de pointe, y compris les professeurs, les étudiants, les anciens étudiants et le personnel associé à l'Université de Saskatchewan, et aide à faciliter la sortie des innovations soutenues par la recherche de l'université et leur diffusion dans le monde.

L'une de ces innovations nées à Opus est un outil révolutionnaire de diagnostic des maladies des cultures mis au point par PathoScan, qui permet aux agriculteurs d'effectuer des tests en temps réel sur les agents pathogènes des cultures, où qu'ils se trouvent, sans avoir besoin de connaissances techniques particulières.

Aujourd'hui, l'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan, a annoncé l'octroi d'un financement fédéral de 988 100 dollars à l'Université de Saskatchewan pour l'expansion de l'incubateur de jeunes entreprises Opus, ce qui permettra d'offrir une formation supplémentaire en entrepreneuriat et des services de soutien aux nouveaux fondateurs et innovateurs au sein du réseau de recherche et de développement de l'université.

Opus a créé un ensemble de programmes pour aider les innovateurs à transformer leurs idées en produits et services performants. Les étudiants ambassadeurs aident à faire connaître Opus, et les fondateurs potentiels peuvent participer à divers programmes, notamment :

Idea2Explore, pour en savoir plus sur la pensée entrepreneuriale et les avantages de l'entrepreneuriat;

Innovation2Build, qui donne accès à des programmes entrepreneuriaux, à des infrastructures et à un réseau d'experts, adaptés aux besoins uniques des fondateurs de l'Université de Saskatchewan ;

; Impact2Market, qui offre aux diplômés d'Innovation2Build davantage de formation, de financement et d'accès à l'infrastructure.

Citations

« Les entrepreneurs et les jeunes entreprises technologiques contribuent à l'établissement d'une économie forte et résiliente partout au Canada. Notre gouvernement se fait le champion de l'écosystème technologique à partir de la base, et cet investissement dans l'Université de la Saskatchewan et son incubateur Opus contribue à faire en sorte que les grandes idées formulées en Saskatchewan soient commercialisées sous forme de produits et de services novateurs. »

-L'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan

« L'incubateur de jeunes entreprises Opus de l'Université de la Saskatchewan a amélioré le paysage de l'innovation de notre province. Des produits agricoles aux améliorations thérapeutiques médicales, nous avons déjà vu de grandes choses sortir de cet incubateur unique en son genre en très peu de temps. Cet investissement de PrairiesCan souligne notre confiance envers le potentiel exceptionnel de nos chercheurs de l'Université de la Saskatchewan et de l'industrie technologique de la province. Nos innovations ont été et continueront d'être le moteur de la croissance économique et de la prospérité ici au pays et dans le monde entier. »

-Peter Stoicheff, président de l'Université de la Saskatchewan

« Opus nous a donné les ressources, les connexions et le soutien dont nous avions besoin pour surmonter les défis auxquels sont confrontées les jeunes entreprises de rupture. Nous avons pu accélérer notre croissance grâce à l'aide de l'équipe d'Opus et à tout ce que l'incubateur a à offrir. »

-Tayab Soomro, cofondateur et directeur général, PathoScan Technologies Inc., étudiant au doctorat, College of Agriculture and Bioresources

Faits en bref

Au cours de ses deux premières années d'existence, Opus a aidé 24 jeunes entreprises à nouer le dialogue avec plus de 130 intervenants, qu'il s'agisse de dirigeants communautaires et d'entreprises, d'investisseurs ou de fournisseurs de services de l'écosystème.

Le programme de préaccélération d'Opus est axé sur les innovations technologiques approfondies fondées sur la recherche, dotant les fondateurs des compétences nécessaires au développement des jeunes entreprises et les aidant à passer à d'autres accélérateurs et incubateurs tels que Co.Labs et Cultivator. Ces deux organisations, soutenues par PrairiesCan, ont généré plus de 194 millions de dollars de revenus et incubé plus de 380 jeunes entreprises.

Les innovations technologiques de pointe tendent à perturber des secteurs entiers ou à créer de nouveaux marchés en résolvant des problèmes fondamentaux. Ces technologies requièrent des avancées scientifiques importantes et des efforts considérables en matière de recherche et de développement qui visent à avoir un impact transformateur.

Liens connexes

Restez branchés

