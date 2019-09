Le gouvernement du Canada soutient les activités d'éducation et de sensibilisation d'Agriculture in the Classroom Saskatchewan

SASKATOON, le 6 sept. 2019 /CNW/ - Les changements climatiques sont l'un des défis environnementaux déterminants de notre époque. Une hausse de l'éducation, de la sensibilisation et des actions à l'égard des changements climatiques par le truchement de tierces parties indépendantes appuiera les efforts du Canada visant à protéger l'environnement et à effectuer la transition vers une économie plus propre.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé qu'un financement tiré du Fonds d'action pour le climat du gouvernement fédéral et pouvant atteindre 97 100 dollars sera accordé à Agriculture in the Classroom Saskatchewan. Ce financement permettra à l'organisation de renforcer les liens entre les enfants et l'environnement, et d'accroître la sensibilisation au développement durable et aux changements climatiques.

Agriculture in the Classroom Saskatchewan vise à permettre à 18 000 Canadiens par année de mieux comprendre les facteurs qui contribuent aux changements climatiques et d'obtenir les outils nécessaires pour intégrer en classe un apprentissage du développement durable fondé sur le jardinage.

À l'aide du Fonds d'action pour le climat, le gouvernement fournit jusqu'à 3 millions de dollars pour soutenir des projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des peuples ou des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif, des petites ou moyennes entreprises, des instituts de recherche ou des établissements d'enseignement.

Les projets financés accroîtront la sensibilisation aux changements climatiques et à la croissance propre et encourageront d'autres personnes à prendre des mesures pour soutenir les objectifs du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques.

Citations

« Les initiatives mises en œuvre par les Canadiens d'un océan à l'autre sont une véritable source d'inspiration pour moi. Elles aideront d'autres personnes à être mieux informées et à prendre des mesures positives pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Ce financement aidera les étudiants à temps plein, les jeunes et les organismes à but lucratif ou non lucratif à changer les choses. Ensemble, nous échangeons d'excellentes idées qui permettront d'accroître la sensibilisation à l'importance de s'attaquer dès maintenant au problème des changements climatiques. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous sommes emballés d'avoir la possibilité d'accroître les connaissances, les ressources et la participation de notre réseau existant d'enseignants du programme petits pouces verts (Little Green Thumbs) afin de stimuler la sensibilisation aux changements climatiques et l'éducation fondée sur le jardinage. Les jardins sont des laboratoires vivants particulièrement efficaces pour instruire et éduquer au sujet des changements climatiques. Ce sont également des outils puissants pour stimuler l'émerveillement à l'égard de la nature, cultiver l'espoir grâce à des possibilités d'action et développer la capacité des jeunes à être des instigateurs de changements. »

- Brit MacDonald, directeur national du programme Little Green Thumbs, Agriculture in the Classroom Saskatchewan

Faits en bref



Le projet aidera les enfants à mieux comprendre les facteurs qui contribuent aux changements climatiques, les effets des changements climatiques sur notre vie de tous les jours et les moyens de s'y adapter.

Le Fonds d'action pour le climat soutient des initiatives qui stimulent les nouvelles idées et les innovations en matière de lutte contre les changements climatiques et qui encouragent la prise de mesures pour s'attaquer à ce problème. Il soutient les objectifs clés du plan climatique du Canada grâce à des investissements dans des solutions de lutte contre les changements climatiques.

Produits connexes

Liens connexes

