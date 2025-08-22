HALIFAX, NS, le 21 août 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et la Fédération canadienne des municipalités annonceront un financement pour soutenir des projets d'adaptation dans des collectivités au Canada.

La ministre Dabrusin tiendra un point de presse après l'annonce.

Activité : Annonce et point de presse Date : Le vendredi 22 août 2025 August 22, 2025 Heure : 9 h 30 (HAA) Lieu : 88, promenade Alderney

Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 4P8

Remarque : Un parc de stationnement payant est disponible au stationnement Alderney Landing. Des places de stationnement supplémentaires payantes ou à durée limitée sont disponibles dans les rues environnantes.

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected].

Ouvert aux représentants des médias en personne seulement.

Personnes-ressources : Keean Nembhard, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 343-552-2387, [email protected] ; Relations avec les médias : Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]