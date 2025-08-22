HALIFAX, NS, le 22 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et Brittany Merrifield, mairesse de Grand Bay-Westfield et membre du conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités, ont annoncé des investissements d'environ 5,2 millions de dollars dans le cadre de l'initiative Leadership local pour l'adaptation climatique du Fonds municipal vert. Cet investissement appuiera 70 projets d'adaptation dans plusieurs municipalités du Canada, dont 11 sont en cours d'élaboration en Nouvelle-Écosse. Ces projets renforceront la résilience climatique grâce à des plans d'adaptation aux changements climatiques, à des stratégies de gestion des actifs axées sur le climat et à des évaluations des risques climatiques à l'échelle de la collectivité.

Les collectivités de partout au Canada ressentent déjà les effets des changements climatiques, qu'il s'agisse d'inondations accrues, de tempêtes violentes ou de feux de forêt dévastateurs. Ces phénomènes sont la principale raison pour laquelle nous devons agir sans délai pour rendre nos collectivités plus habitables, résilientes et préparées aux répercussions des changements climatiques. Le gouvernement du Canada prend des mesures proactives pour bâtir une économie propre, à faibles émissions de carbone et résiliente, soutenue par des infrastructures qui favorisent un mode de vie sain et abordable, renforcent la durabilité économique et protègent les foyers et les entreprises du Canada.

En partenariat avec la Fédération canadienne des municipalités, cet investissement fournira aux administrations locales un financement essentiel et appuiera le perfectionnement des compétences. Cet appui leur permettra de procéder de manière proactive à la planification et à la mise en œuvre de projets d'adaptation climatique à long terme afin de garantir une meilleure résilience des collectivités et un accès équitable aux ressources pour l'adaptation climatique, le tout dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation du Canada.

Le climat du Canada a changé et continuera de changer. Renforcer la résilience climatique est économiquement judicieux, financièrement responsable et essentiel pour protéger les Canadiens et leurs foyers. Une collaboration étroite avec les gouvernements locaux et les municipalités pour réduire les risques liés aux changements climatiques permettra aux collectivités canadiennes d'être plus sûres et en meilleure santé aujourd'hui et pour les années à venir.

« Partout au Canada, les municipalités sont en première ligne pour réagir aux réalités des changements climatiques. Le gouvernement du Canada, en partenariat avec la Fédération canadienne des municipalités, prend des mesures pour aider les collectivités à relever les défis d'aujourd'hui et à faire face aux risques de demain. Grâce à des investissements judicieux, à une planification proactive et à une collaboration solide, nous pouvons bâtir une économie durable et créer des collectivités plus résilientes, dynamiques et prospères pour les générations à venir. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les collectivités partout au Canada prennent des mesures afin de préserver le bien-être de leur communauté contre les répercussions climatiques de plus en plus importantes auxquelles elles sont confrontées. L'investissement dans des initiatives du Fonds municipal vert donne aux dirigeants locaux les moyens de réaliser des évaluations des risques climatiques et d'élaborer des stratégies d'adaptation qui se traduiront en mesures de lutte contre les changements climatiques décisives. »

- Rebecca Bligh, présidente de la Fédération canadienne des municipalités

Le Fonds municipal vert gère environ 2,4 milliards de dollars en programmes financés par le gouvernement du Canada pour soutenir les priorités environnementales municipales, y compris le nouvel investissement de 530 millions de dollars visant à soutenir les initiatives communautaires d'adaptation lancées en novembre 2024.

pour soutenir les priorités environnementales municipales, y compris le nouvel investissement de 530 millions de dollars visant à soutenir les initiatives communautaires d'adaptation lancées en novembre 2024. L'investissement de 530 millions de dollars faisait partie des nouveaux engagements de financement du gouvernement fédéral d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars pour contribuer à protéger les collectivités d'un océan à l'autre et les aider à se préparer aux changements climatiques, dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation.

La Stratégie nationale d'adaptation du Canada établit les buts, les objectifs et les cibles visant à réduire les risques des catastrophes liées au climat, à améliorer les résultats en matière de santé, à protéger la nature et la biodiversité, à bâtir et à maintenir des infrastructures résilientes et à soutenir la prospérité de l'économie et des travailleurs.

établit les buts, les objectifs et les cibles visant à réduire les risques des catastrophes liées au climat, à améliorer les résultats en matière de santé, à protéger la nature et la biodiversité, à bâtir et à maintenir des infrastructures résilientes et à soutenir la prospérité de l'économie et des travailleurs. Pour soutenir la Stratégie, le Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada présente ce que le gouvernement fédéral fait pour faire face aux changements climatiques. Ce Plan présente 70 mesures, parmi 22 ministères et organismes, qui appuient l'atteinte des objectifs d'adaptation du Canada et atténuent les risques que les changements climatiques posent pour les Canadiens.

présente ce que le gouvernement fédéral fait pour faire face aux changements climatiques. Ce Plan présente 70 mesures, parmi 22 ministères et organismes, qui appuient l'atteinte des objectifs d'adaptation du et atténuent les risques que les changements climatiques posent pour les Canadiens. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 6,6 milliards de dollars dans l'adaptation. Ce montant comprend 2,1 milliards de dollars engagés depuis l'automne 2022 afin de mettre en œuvre la Stratégie nationale d'adaptation et de soutenir d'autres mesures connexes pour l'adaptation.

a investi plus de 6,6 milliards de dollars dans l'adaptation. Ce montant comprend 2,1 milliards de dollars engagés depuis l'automne 2022 afin de mettre en œuvre la Stratégie nationale d'adaptation et de soutenir d'autres mesures connexes pour l'adaptation. La température annuelle du Canada à l'échelle nationale pour 2024 a été la plus élevée jamais enregistrée, 2,0 °C au-dessus de la moyenne de 1991-2020. Les phénomènes météorologiques extrêmes ont touché des millions de Canadiens en 2024, entraînant des décès, la destruction de biens, ainsi qu'un nouveau record annuel de plus de 8,5 milliards de dollars de pertes assurées.

