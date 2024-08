Le député Bryan May a annoncé un financement pour le Drayton Theatre

CAMBRIDGE, ON, le 14 août 2024 /CNW/ - La semaine dernière, Bryan May, député de Cambridge, a annoncé l'octroi de 99 000 dollars au Drayton Theatre. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien.

Ce financement représente un investissement important dans le paysage culturel du sud de l'Ontario. Il a été accordé dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels afin de soutenir un projet visant à équiper sept scènes de théâtre avec de l'équipement moderne.

Cet investissement permettra d'améliorer la qualité des présentations artistiques professionnelles grâce à une technologie d'éclairage améliorée et à des capacités de production plus grandes par le truchement de microphones sans fil. Il permettra également d'offrir une formation avancée sur l'équipement de pointe et d'améliorer l'accessibilité et la cohérence pour les personnes malentendantes. Enfin, le théâtre pourra apporter des améliorations essentielles en matière de sécurité, y compris un nouveau panneau d'incendie. Ces améliorations auront des retombées positives dans six installations d'arts de la scène dans le sud de l'Ontario.

Citations

« Les investissements dans le domaine des arts et de la culture contribuent au développement de collectivités dynamiques. Le financement accordé au Drayton Theatre permettra d'améliorer l'infrastructure culturelle, de renforcer la sécurité et d'accroître l'accessibilité et l'efficacité opérationnelle pour les artistes, les auditoires, le personnel et les bénévoles. Je suis fière de souligner que le gouvernement du Canada appuie depuis longtemps le Drayton Theatre. »

− L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Cet investissement permettra à Drayton Entertainment d'offrir des représentations théâtrales exceptionnelles qui enrichiront la communauté locale. Notre gouvernement continue de soutenir la communauté artistique florissante de Cambridge et veille à ce que les spectateurs assistent aux meilleures productions dans les salles de spectacle locales et pendant les activités communautaires. »

− Bryan May, député de Cambridge

« Cet équipement spécialisé profitera aux auditoires des sept scènes de nos théâtres dans le sud de l'Ontario. Il soutiendra notre modèle de théâtre en améliorant les possibilités artistiques et culturelles existantes et en créant de nouvelles possibilités qui auront une importance locale, nationale et internationale. »

− Alex Mustakas, directeur artistique, Drayton Theatre

Les faits en bref

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif, y compris les centres de création, et qui élargissent l'accès aux arts et à la culture. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Le Drayton Theatre est une compagnie de théâtre professionnelle sans but lucratif fondée en 1991. Chaque année, il produit et présente en moyenne 20 spectacles, dont des comédies musicales de Broadway, des spectacles-hommage musicaux, des comédies, des programmes familiaux et des drames, dans six salles du centre et du sud de l'Ontario.

Liens connexes

Fonds du Canada pour les espaces culturels

Drayton Theatre (en anglais seulement)

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Charles Thibault-Béland, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]