De nouvelles ressources dédiées pour aider les entreprises et les organisations dirigées par des Autochtones sont maintenant disponibles

WATERLOO, ON, le 1er juin 2023 /CNW/ - Les entreprises, les organisations et les entrepreneurs autochtones jouent un rôle important partout au Canada dans la croissance des économies locales, la création de bons emplois et l'offre de produits, services et expériences uniques qui profitent à toute la population canadienne. Le gouvernement du Canada s'est engagé à emprunter le chemin de la réconciliation aux côtés des Premières Nations, des Métis et des Inuits, en veillant à ce que les organisations et les entreprises appartenant à des Autochtones bénéficient du soutien dont elles ont besoin pour prospérer dans une économie forte et inclusive.

Les investissements du gouvernement du Canada dans les entreprises autochtones contribuent à la construction d'une économie forte et diversifiée, car nous savons que lorsqu'une organisation réussit, nous réussissons tous. À l'occasion du Mois national de l'histoire autochtone et tout au long de l'année, nous nous réjouissons de rencontrer les entrepreneurs et les entreprises autochtones, de nous entretenir avec eux et d'apprendre comment nous pouvons contribuer à leur croissance.

Depuis novembre 2015, et pendant la pandémie, FedDev Ontario a accordé plus de 70 millions de dollars pour appuyer plus de 240 projets dirigés par les Autochtones ou axés sur les Autochtones, créant et maintenant plus de 4 500 emplois.

Aujourd'hui, l'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario), a annoncé qu'une équipe dédiée et des ressources sont désormais à la disposition des entreprises et des organisations appartenant à des Autochtones du Sud de l'Ontario pour les conseiller au sujet des programmes et des services qui leur sont offerts. Cette équipe communique avec les entreprises et les organisations dirigées par des Autochtones et les entrepreneurs autochtones pour les inviter à consulter la nouvelle page Web de FedDev Ontario et à communiquer avec l'Agence par téléphone ou par courriel pour en savoir plus sur le financement du gouvernement et le soutien disponibles pour les aider à réaliser leur potentiel et à atteindre leurs objectifs.

Le gouvernement du Canada soutient les entreprises autochtones dans leur développement et leur croissance. Nous avons investi plus d'un (1) million de dollars pour permettre à la Pinnguaq Association (Pinnguaq) de travailler en partenariat avec un réseau croissant de communautés et d'organisations autochtones du Sud de l'Ontario afin d'offrir des outils de formation à la culture numérique, des possibilités de stage, des placements professionnels et des activités de recrutement ciblées aux entreprises dirigées par des Autochtones et aux demandeurs d'emploi sous-représentés dans les collectivités du Sud-Est de l'Ontario. Le projet devrait appuyer 60 entreprises autochtones au moyen de 120 stages et placements professionnels.

Le gouvernement du Canada fournit également un investissement de cinq (5) millions de dollars à la Ville de Toronto pour l'Indigenous Centre for Innovation and Entrepreneurship (ICIE) le premier incubateur autochtone d'entreprises de ce genre dans le Sud de l'Ontario. Situé au 200, rue Dundas Est à Toronto, l'ICIE proposera une formation sur les compétences en affaires, des espaces de travail favorisant la collaboration, un accès au financement, du mentorat et des réseaux de soutien par les pairs basés sur des approches conçues par la communauté autochtone. Les carrefours d'innovation constituent une ressource importante pour les entrepreneurs, quel que soit le stade de leur entreprise. Cet investissement devrait permettre de créer des centaines d'emplois pour les Autochtones du Sud de l'Ontario et leur permettre de participer et de bénéficier des possibilités économiques présentes dans toute la région.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le financement du gouvernement et le soutien offert aux entreprises et aux organisations autochtones, veuillez consulter notre site Web ou communiquer avec notre équipe par téléphone au 1-877-553-­5507 ou par courriel à l'adresse

[email protected].

Citations

« La diversité est notre force et notre gouvernement sait que, lorsque nous investissons dans les propriétaires d'entreprises autochtones, nous sommes tous gagnants. Cette nouvelle approche permettra aux entrepreneurs autochtones du Sud de l'Ontario d'avoir accès aux ressources, à la formation axée sur les compétences, au mentorat et au financement dont ils ont besoin pour réaliser leur plein potentiel. Nous sommes ici pour soutenir les entrepreneurs et les dirigeants autochtones à atteindre leurs objectifs et pour accroître la participation des Premières Nations, des Métis et des Inuits à l'économie du Sud de l'Ontario. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Le Conseil canadien pour l'entreprise autochtone félicite FedDev Ontario à l'occasion du lancement de ses nouveaux services dédiés qui ont été créés pour fournir des ressources et du soutien aux entreprises et aux organisations appartenant à des Autochtones. Nous encourageons de telles initiatives pour faire progresser la croissance économique inclusive et habiliter les entrepreneurs autochtones sur la voie de la réconciliation économique. »

- Tabatha Bull, présidente et cheffe de la direction, Conseil canadien pour l'entreprise autochtone

« Grâce au soutien de FedDev Ontario, la Pinnguaq Association est fière de pouvoir offrir, conjointement avec les communautés et les entreprises autochtones, des programmes d'entrepreneuriat à la fois dans les communautés de pionniers et dans les nations autochtones des territoires du Traité no 20 et du Traité Williams. Nous avons été heureux d'apprendre que FedDev Ontario a mis en place une nouvelle équipe dédiée et du soutien pour faciliter l'accès des organisations et des entrepreneurs autochtones aux ressources et au financement mis à leur disposition, alors qu'ils cherchent à faire croître leurs entreprises. »

- Ryan Oliver, président-directeur général, Pinnguaq Association

« La Ville de Toronto est fière de s'associer à FedDev Ontario pour contribuer au lancement du Indigenous Centre for Innovation and Entrepreneurship, un incubateur autochtone d'entreprises unique qui ouvrira en 2024. Les nouvelles ressources dédiées annoncées aujourd'hui par FedDev Ontario fourniront davantage de soutien à l'écosystème des affaires et des conseils pour les entrepreneurs et les organisations autochtones et permettront de créer une économie plus inclusive dans les collectivités du Sud de l'Ontario. »

- Tobias Novogrodsky, directeur, Services de croissance des entreprises, Développement économique et culture, Ville de Toronto

Faits en bref

Le soutien de FedDev Ontario, depuis novembre 2015, comprend un investissement de 3,5 millions de dollars pour Indigenous Tourism Ontario (ITO) afin de soutenir les entités touristiques dirigées par des Autochtones dans le Sud de l' Ontario , en plus des investissements directs pour les organisations et les entreprises touristiques dirigées par des Autochtones au titre du Fonds d'aide au tourisme.

l' , en plus des investissements directs pour les organisations et les entreprises touristiques dirigées par des Autochtones au titre du Fonds d'aide au tourisme. Fondée en 2012 au Nunavut , la Pinnguaq Association est devenue une organisation nationale à but non lucratif dont les deux sièges se trouvent à Iqaluit , au Nunavut , et à Lindsay, en Ontario . Jusqu'à maintenant, Pinnguaq a aidé plus de 50 000 participants à l'échelle nationale au moyen de cours de formation et de rencontres en personne.

, la Pinnguaq Association est devenue une organisation nationale à but non lucratif dont les deux sièges se trouvent à , au , et à Lindsay, en . Jusqu'à maintenant, Pinnguaq a aidé plus de 50 000 participants à l'échelle nationale au moyen de cours de formation et de rencontres en personne. La Ville de Toronto abrite la plus grande population autochtone de l' Ontario et la quatrième du Canada , avec près de 69 000 habitants.

