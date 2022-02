WINNIPEG, MB, le 28 févr. 2022 /CNW/ - Le Canada est reconnu à l'échelle mondiale comme étant un producteur d'orge brassicole de grande qualité. Pour demeurer concurrentielle sur le marché international, l'industrie doit continuer de tabler sur cette réputation, d'élargir sa clientèle et de promouvoir les nouvelles variétés qui répondent aux besoins des clients.

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé l'octroi d'une aide financière de plus de 960 000 $ pour permettre au Centre technique canadien pour l'orge brassicole (CTCOB) d'élargir les marchés existants et d'en établir de nouveaux pour l'orge et les produits d'orge canadiens.

En tant que culture céréalière, l'orge canadienne est importante pour les rotations de cultures, car elle favorise la durabilité et a moins de répercussions sur l'environnement que d'autres cultures. L'orge est également la principale matière première de l'industrie de l'élevage dans l'Ouest canadien. Cet investissement témoigne de la détermination du gouvernement du Canada à contribuer au renforcement, à la diversification et à la croissance des marchés pour l'orge brassicole canadienne, ce qui contribue à renforcer le secteur agricole canadien.

Grâce à ce financement dans le cadre du programme Agri-marketing, le CTCOB entreprendra des initiatives de marketing et de promotion dans les principaux marchés d'exportation et les marchés éventuels. Il fournira également des services techniques pour optimiser la qualité et le rendement de l'orge canadienne, ainsi que des programmes éducatifs et de la formation pour aider à faire accepter les qualités uniques et les attributs de transformation spéciaux des nouvelles variétés d'orge brassicole.

Le programme Agri-marketing, dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, vise à augmenter et à diversifier les exportations vers les marchés internationaux et à saisir les débouchés sur les marchés nationaux, à l'aide d'activités promotionnelles dirigées par l'industrie qui distinguent les produits et les producteurs canadiens et mettent à profit la réputation du Canada en tant que producteur d'aliments salubres de grande qualité.

Citations

« Les productrices et producteurs d'orge du Canada ont fait face à de nombreux défis récemment, dont une sécheresse historique et la pandémie. Malgré l'adversité, l'industrie continue de chercher les opportunités offertes par les marchés intérieurs et mondiaux. Cet investissement aidera le Centre technique canadien pour l'orge brassicole à faire la promotion de l'orge brassicole, ce qui renforcera sa compétitivité et contribuera à la croissance économique nationale. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Dans le cadre du programme Agri-marketing, Agriculture et Agroalimentaire Canada réalise un investissement important correspondant aux contributions du CTCOB, afin de financer les services de soutien technique et d'aide à la commercialisation que nous offrons à la chaîne de valeur de l'orge canadienne et qui nous permettent de promouvoir la valeur supérieure de l'orge et du malt canadiens sur les marchés mondiaux. »

- Peter Watts, directeur général, Centre technique canadien pour l'orge brassicole (CTCOB)

Faits en bref

Le Canada est le cinquième plus grand producteur d'orge et le troisième plus grand exportateur d'orge brassicole au monde. La valeur des ventes au pays et à l'exportation d'orge brassicole et de malt transformé canadiens s'établit à un milliard de dollars par année.

est le cinquième plus grand producteur d'orge et le troisième plus grand exportateur d'orge brassicole au monde. La valeur des ventes au pays et à l'exportation d'orge brassicole et de malt transformé canadiens s'établit à un milliard de dollars par année. Établi en 2000, le Centre technique canadien pour l'orge brassicole (CTCOB) est un centre de recherche indépendant et sans but lucratif qui soutient la chaîne d'approvisionnement de l'orge brassicole canadienne en fournissant des services techniques et un soutien au marketing aux intervenants, notamment les sélectionneurs, les agriculteurs, les entreprises de semences, les exportateurs et importateurs, les malteurs et les brasseurs.

Le financement annoncé aujourd'hui s'ajoute au financement de plus de 1,4 million de dollars octroyé en 2019 dans le cadre d'Agri-marketing pour permettre au CTCOB de mener des recherches pour mieux comprendre les marchés, de mettre en évidence la qualité et la proposition de valeur de l'orge brassicole canadienne pour les clients existants et nouveaux, et de fournir des programmes éducatifs pour aider les clients à mieux comprendre la chaîne de valeur.

Liens supplémentaires

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Marianne Dandurand, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-541-9229; Les Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-866-345-7972, [email protected]