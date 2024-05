Le gouvernement du Canada soutient le Chinese Canadian Museum

Le Chinese Canadian Museum reçoit du financement pour une exposition itinérante importante

VANCOUVER, BC, le 16 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Wilson Miao, député de Richmond-Centre, et Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien, ont annoncé l'octroi d'une somme de 278 000 dollars au Chinese Canadian Museum pour appuyer l'exposition « Odysseys and Migration ». Ils ont fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien.

Situé dans le quartier chinois historique de Vancouver, le Chinese Canadian Museum honore et préserve l'histoire et le patrimoine des Sino-Canadiens et des Sino-Canadiennes.

Le Programme d'aide aux musées aidera la Chinese Canadian Museum Society of British Columbia à faire d'« Odysseys and Migration » une exposition itinérante. Cette dernière sera présentée par le Musée royal de la Colombie-Britannique en 2025 ainsi que la ville historique de Barkerville en 2026. L'exposition porte sur les origines de la migration sino-canadienne et retrace certains des moments uniques de l'histoire sino-canadienne depuis le 18e siècle jusqu'à aujourd'hui.

Le financement s'ajoute à l'investissement précédent de plus de 5,1 millions de dollars dans le Chinese Canadian Museum réalisé par l'entremise de Patrimoine canadien et de Développement économique Canada pour le Pacifique.

Mai est le Mois du patrimoine asiatique au Canada. Il offre à la population l'occasion de découvrir les importantes contributions des Canadiens et Canadiennes d'origine asiatique au pays. C'est aussi le moment de célébrer les expériences diverses et le riche patrimoine des personnes d'origine asiatique dans les communautés.

Citations

« En ce Mois du patrimoine asiatique, nous sommes heureux d'appuyer l'exposition " Odysseys and Migration ", qui présente les récits et les réalisations de la population sino-canadienne au cours de l'histoire du pays. Depuis son ouverture à la dernière fête du Canada, le Chinese Canadian Museum célèbre les puissants récits de sacrifice et de résilience de la communauté. De plus, il met en lumière une histoire qui compte de remarquables contributions, bien qu'elle soit marquée par la discrimination systémique. Découvrir notre passé au musée et dans des expositions itinérantes nous aide à mieux comprendre le patrimoine, l'histoire et l'héritage de la population sino-canadienne. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Le Chinese Canadian Museum a fait ses preuves comme chef de file pour faire connaître les artéfacts, les photographies et les récits personnels qui commémorent l'histoire des Canadiens et Canadiennes d'origine chinoise dans notre mosaïque nationale. En étant présentée dans la province, l'exposition deviendra un catalyseur pour poursuivre le dialogue et la sensibilisation au sujet de l'histoire du pays. »

- Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien

« L'exposition " Odysseys and Migration " met en valeur l'histoire des migrations sino-canadiennes, les réalisations culturelles et générationnelles, ainsi que les moments d'oppression et d'adversité. Le financement annoncé aujourd'hui permet de faire connaître ces histoires au-delà des murs du Chinese Canadian Museum, afin que les gens puissent en apprendre plus sur les défis et les triomphes de la communauté sino-canadienne. »

- Wilson Miao, député de Richmond-Centre

« Nous sommes reconnaissants de recevoir ce financement important du Programme d'aide aux musées du gouvernement du Canada. Cette aide essentielle nous permet de présenter notre exposition " Odysseys and Migration " dans différents musées aux quatre coins du pays, qui est une composante importante de notre mandat de faire connaître les faits historiques sur la population sino-canadienne. »

- Melissa Karmen Lee, Ph. D., directrice générale, Chinese Canadian Museum Society of British Columbia

Les faits en bref

Le Chinese Canadian Museum a officiellement ouvert ses portes le 1er juillet 2023. Il abrite des artéfacts historiques, des collections, des cartes, des films, des photographies, des archives, des histoires orales et d'autres contenus pertinents à l'histoire sino-canadienne.

L'exposition « Odysseys and Migration » porte sur les aspects de l'histoire unique de la population sino-canadienne, des relations entre les Autochtones et les Chinois depuis 1788 jusqu'aux multiples vagues migratoires entre Hong Kong et Vancouver, en passant par les migrations des 20e et 21e siècles de pays du monde entier comme l'Afrique du Sud, la Thaïlande et Singapour.

La Chinese Canadian Museum Society of British Columbia, qui supervise les activités et la gestion du Chinese Canadian Museum, a été fondée en mars 2020 en tant que société indépendante sans but lucratif dont le mandat provincial est de créer un musée sino-canadien.

Le Programme d'aide aux musées appuie les établissements et les travailleurs du patrimoine dans le but de préserver et de présenter des collections patrimoniales. Le Programme favorise la préservation de la culture autochtone et facilite l'accès aux collections patrimoniales pour tous les Canadiens et Canadiennes. Il favorise également l'essor des connaissances, des compétences et des pratiques professionnelles liées aux principales fonctions muséales clés.

Le thème du Mois du patrimoine asiatique de 2024 est « Honorer le passé, accueillir l'avenir : mettre en valeur le patrimoine asiatique au Canada ». Il célèbre le riche patrimoine et l'apport des personnes d'ascendance asiatique au Canada, tout en envisageant l'avenir avec optimisme et espoir.

