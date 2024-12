Le gouvernement du Canada annonce l'octroi de fonds au Brian Mulroney Institute of Government

GATINEAU, QC, le 23 déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de promouvoir le développement du leadership, la formation aux politiques publiques ainsi que l'engagement civique des leaders de demain.

L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement de 10 millions de dollars, ainsi qu'un fonds de contrepartie pouvant atteindre 10 millions de dollars, à l'Université St. Francis Xavier en soutien à son Brian Mulroney Institute of Government (l'Institut). Le gouvernement du Canada alloue ces fonds en l'honneur du legs du 18e premier ministre du Canada, le très honorable Brian Mulroney.

Mis sur pied en 2018, l'Institut est un centre de recherche et d'analyse en matière de politiques publiques, d'éducation et d'études gouvernementales. Sa mission fondamentale est d'offrir un forum novateur et stimulant pour relever les défis politiques d'aujourd'hui et former les dirigeantes et dirigeants publics de demain.

Citations

« C'est un véritable plaisir de soutenir un projet qui façonnera les leaders de demain. J'espère que ce financement renforcera la capacité et la pérennité de l'Institut, en lui permettant de maximiser la recherche et l'éducation nécessaires pour former des citoyennes et citoyens engagés. Cet institut continue de représenter des valeurs et de l'espoir pour les générations à venir. L'implication des proches du très honorable Brian Mulroney dans ce projet et l'Université est grandement appréciée. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« L'Université St. Francis Xavier et le Brian Mulroney Institute of Government de StFX sont très heureux de recevoir ce soutien de 10 millions de dollars de Patrimoine canadien afin de rendre hommage aux réalisations et de soutenir l'héritage du très honorable Brian Mulroney, promotion de 1959, pour le Canada et toute la population canadienne. Cet investissement et les 10 millions de dollars supplémentaires du fonds en contrepartie, jumelés au soutien sans failles de la famille Mulroney aux étudiants et étudiantes de StFX, garantiront une expérience étudiante exceptionnelle et contribueront à former les futurs leaders de notre pays. »

- Andy Hakin, président et vice-chancelier, Université St. Francis Xavier

Les faits en bref

Le Brian Mulroney Institute of Government est un centre de recherche et d'analyse en matière de politiques publiques, d'éducation et d'études gouvernementales axé sur les structures de gouvernance et l'élaboration de politiques en accordant une attention particulière au Canada.

L'Institut mène des activités de sensibilisation du public et des activités parascolaires qui encouragent les discussions nationales et internationales, et mobilisent le corps étudiant dans le but de soutenir le développement de la prochaine génération de dirigeantes et dirigeants politiques canadiens.

Les fonds alloués à l'Université St. Francis Xavier en soutien au Brian Mulroney Institute of Government ont été annoncés dans l'Énoncé économique de l'automne de 2024.

Liens connexes

Brian Mulroney Institute of Government (en anglais seulement) https://www.mulroneyinstitute.ca/ Énoncé économique de l'automne de 2024 - Réduire le coût de la vie au quotidien et faire augmenter les salaires https://www.budget.canada.ca/update-miseajour/2024/home-accueil-fr.html

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Charles Thibault-Béland, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]