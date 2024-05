Le gouvernement du Canada appuie ComediHa! salue Montréal!

MONTRÉAL, le 8 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, et l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, ont annoncé l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir ComediHa! salue Montréal! pour un festival unique qui se tiendra du 18 au 28 juillet 2024, dans le Quartier des spectacles.

Montréal est synonyme de grands rendez-vous festifs et rassembleurs. Leurs retombées économiques et culturelles sont indéniables, tant pour la région montréalaise que pour l'ensemble du pays. Le projet proposé par ComediHa! s'inscrit parfaitement dans le calendrier de la métropole. Il offrira une plateforme de transition pour que les talents locaux et internationaux continuent de briller sur la scène estivale de Montréal.

ComediHa! célèbre cette année son 25e anniversaire. Pour souligner cette occasion, il offrira, à la Place des festivals et dans des salles, des activités marquantes, confirmant ainsi le rôle primordial de Montréal dans le rayonnement de l'humour à l'échelle nationale et internationale.

Le gouvernement du Canada dévoilera ultérieurement les détails de cet appui.

Citations

« Notre gouvernement est fermement engagé à soutenir l'industrie culturelle, véritable pilier de notre identité et de notre économie. Notre appui à ComediHa! salue Montréal en est une parfaite illustration. Ce festival est rendu possible grâce à des discussions fructueuses avec notre partenaire et les différents ordres de gouvernement, ce qui témoigne de notre volonté de le voir se concrétiser. Soutenir ComediHa! met en lumière l'importance de l'industrie culturelle, essentielle non seulement pour l'épanouissement des artistes, mais aussi pour rassembler les gens de Montréal et d'ailleurs autour d'une expérience commune enrichissante.»

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Montréal est reconnue mondialement pour ses festivals et, surtout, pour ses spectacles d'humour qui attirent chaque année des millions de touristes du monde entier. C'est pourquoi je suis fière que notre gouvernement s'engage à préserver l'un des festivals d'humour les plus importants au monde, ici à Montréal. C'est une bonne nouvelle pour notre industrie touristique et les nombreux Montréalais et Montréalaises qui en dépendent. »

- L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

