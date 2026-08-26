Le gouvernement du Canada soutient la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean pour la réalisation d'une exposition au musée l'Odyssée des Bâtisseurs

La Société d'histoire du Lac-Saint-Jean reçoit un financement du gouvernement du Canada.

ALMA, QC, le 26 août 2026 /CNW/ -- Les musées jouent un rôle essentiel dans la préservation de notre histoire et la mise en valeur de notre culture et de notre diversité. Soutenir les organismes patrimoniaux contribue à rapprocher les communautés et à favoriser leur vitalité, tout en renforçant notre identité collective.

Aujourd'hui, Madeleine Chenette, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et du secrétaire d'État (Sports), a annoncé l'octroi d'un appui de 263 358 $ à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Accordé dans le cadre du volet Accès au patrimoine du Programme d'aide aux musées, ce financement permettra à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, par l'entremise de son musée l'Odyssée des Bâtisseurs, de concevoir et de réaliser une exposition itinérante consacrée à l'histoire et à l'évolution du camping au Canada.

Citations

« Notre patrimoine est au cœur de notre identité : il nous aide à comprendre d'où nous venons et à façonner où nous allons. En appuyant cette exposition à l'Odyssée des Bâtisseurs, nous investissons dans la culture et l'économie du Lac-Saint-Jean, tout en créant une occasion de faire découvrir nos régions et nos histoires aux gens d'ici comme aux visiteurs. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Je me réjouis de cet investissement de notre gouvernement pour appuyer la conception et la réalisation d'une exposition originale sur le camping au Canada. Le camping c'est aussi une caractéristique de notre culture au Canada. Nos institutions muséales nous permettent d'apprendre ensemble notre histoire en plus de stimuler l'économie locale en attirant des visiteurs d'ici et d'ailleurs. Cette exposition itinérante pourra rejoindre un public encore plus vaste et permettre à davantage de personnes de découvrir cette facette de notre histoire et de notre patrimoine. »

- Madeleine Chenette, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et du secrétaire d'État (Sports)

« Cette nouvelle exposition itinérante permettra à l'Odyssée des Bâtisseurs de faire découvrir aux visiteurs de plusieurs musées au pays l'histoire du camping. Il s'agit d'une pratique culturelle très répandue, mais pourtant peu étudiée. L'histoire de son évolution est riche et touche à la fois l'occupation et le développement du territoire, le mode de vie traditionnel des premiers peuples, l'évolution des mœurs et des loisirs ainsi que la protection de l'environnement. En parcourant l'exposition, les visiteurs découvriront ou redécouvriront cette histoire à travers des photos et artéfacts ainsi qu'une scénarisation diversifiée. »

- Anne-Julie Néron, directrice générale, Société d'histoire du Lac-Saint-Jean

Les faits en bref

Fondée en 1942 à Alma, la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean (SHL) est un organisme voué à la préservation, à la mise en valeur et à la diffusion du patrimoine régional. Au fil des décennies, elle est devenue une référence pour la sauvegarde des archives, la généalogie, la muséologie et la protection du patrimoine bâti. Installée à la Maison des Bâtisseurs, lieu patrimonial emblématique à Alma, la SHL a pour mission de transmettre la mémoire collective et de faire découvrir l'histoire du Lac-Saint-Jean aux gens du coin comme aux visiteurs.

L'Odyssée des Bâtisseurs est un musée qui met en valeur le patrimoine industriel, culturel, bâti, immatériel et naturel de la région du Lac-Saint-Jean. Service de la SHL, le musée présente, depuis son ouverture en 2004, l'histoire et la culture du territoire grâce à une programmation annuelle d'expositions et d'activités destinées à toute la famille.

Le volet Accès au patrimoine du Programme d'aide aux musées offre un financement aux organismes patrimoniaux pour concevoir des expositions itinérantes au Canada et pour favoriser un plus grand accès au patrimoine en reliant différentes régions géographiques.

Liens connexes

Société d'histoire du Lac-Saint-Jean

L'Odyssée des Bâtisseurs

Accès au patrimoine -- Programme d'aide aux musées

SOURCE Patrimoine canadien

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