Avis aux médias - Le secrétaire d'État van Koeverden annoncera un nouvel investissement dans le sport dans la grande région de Toronto

Le gouvernement fédéral rend le Canada plus fort grâce au sport.

TORONTO, le 26 août 2026 /CNW/ -- Un pays qui se rassemble autour du sport est un pays uni. L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), sera à Toronto mercredi afin de souligner un investissement du gouvernement du Canada dans le sport.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

Investissement majeur dans l'infrastructure sportive locale en compagnie de la secrétaire d'État Ruby Sahota et d'Athlétisme Canada - annonce et conférence de presse

DATE :

Le mercredi 26 août 2026

HEURE :

11 h

LIEU :

Bolton (Ontario)

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 8 h, la journée de l'activité. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

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SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Bahoz Dara Aziz, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]