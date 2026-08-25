Le gouvernement du Canada appuie le Festival MUTEK

Le Festival MUTEK reçoit un appui financier du gouvernement du Canada

MONTRÉAL, le 25 août 2026 /CNW/ -- L'art numérique est au cœur de l'innovation culturelle. Il repousse les frontières de la création et il crée des ponts entre des artistes et des publics du monde entier. Notre gouvernement est fier d'appuyer le Festival MUTEK Montréal, un rendez-vous phare qui contribue au dynamisme culturel de la métropole, stimule l'économie locale et fait rayonner le talent et le savoir-faire canadiens, qui font la force du secteur culturel d'ici.

Au total, le gouvernement fédéral a accordé un appui financier de 277 000 $ pour la tenue du 27e Festival MUTEK.

Patrimoine canadien a octroyé au Festival MUTEK une somme de 67 000 $ par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts, afin de lui permettre d'appuyer les créatrices et créateurs les plus novateurs et avant-gardistes de la discipline et d'attirer des publics encore plus larges et plus diversifiés.

Pour sa part, Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) rappelle sa contribution financière non remboursable de 210 000 $ attribuée dans le cadre du Programme de développement économique du Québec pour la commercialisation des années 2025 et 2026 du Festival. Cet appui vise à augmenter l'affluence des touristes étrangers et à favoriser le rayonnement international de Montréal.

Citations

« Cette année encore, MUTEK repousse les frontières de la création et met en lumière l'audace, le talent et l'innovation des artistes de chez nous. En réunissant des créatrices et créateurs qui explorent de nouvelles formes d'expression numérique, le Festival offre une plateforme unique pour faire rayonner la créativité canadienne, favoriser les échanges entre les communautés d'ici et d'ailleurs, et contribuer à une économie culturelle forte et audacieuse. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« L'industrie du tourisme est un levier important pour la vitalité économique à la fois de Montréal, mais aussi du Québec et du Canada, et le mandat de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) s'y inscrit. MUTEK, un rendez-vous incontournable de la création numérique et de la scène électronique au cœur de Montréal, favorise la rencontre entre la diversité culturelle et l'innovation artistique et contribue activement au rayonnement international de la métropole. En appuyant des festivals comme celui-ci, DEC contribue à faire de Montréal une vitrine culturelle incontournable et un moteur économique pour tout le Québec. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie, ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« La seule fois où MUTEK a investi la Maison symphonique remonte à 2013, lors d'une soirée mémorable réunissant Nils Frahm et Pantha du Prince & The Bell Laboratory. C'est un souvenir qui a marqué durablement les festivaliers et notre équipe. Revenir aujourd'hui dans ce lieu exceptionnel, tout en ouvrant un nouveau chapitre au sein des Grands Ballets avec la série Play, témoigne d'une volonté de continuer à varier et amplifier l'expérience MUTEK. »

- Alain Mongeau, directeur général et artistique, Festival MUTEK

Les faits en bref

Le 27e Festival MUTEK se tiendra du 25 au 30 août à Montréal. Près de 120 artistes de 28 pays participeront à cette mouture.

Le Festival investira plusieurs lieux emblématiques de Montréal, dont la Société des arts technologiques (SAT), le MTELUS, la Maison symphonique, le Studio-Théâtre des Grands Ballets et l'esplanade Tranquille.

Le Programme de développement économique du Québec de DEC aide les communautés à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Liens connexes

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Développement économique Canada pour les régions du Québec

MUTEK

SOURCE Patrimoine canadien

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