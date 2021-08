FedDev Ontario investit plus de 23 millions de dollars pour ramener les gens dans les rues principales du Sud de l'Ontario, soutenant ainsi la relance de près de 5 000 entreprises locales et protégeant plus de 3 000 emplois.

HAMILTON, ON, le 13 août 2021 /CNW/ - Les rues principales du Sud de l'Ontario rassemblent les touristes et les habitants de la région pour qu'ils profitent de tout ce que nos communautés ont à offrir tout en soutenant les entreprises et les attractions locales. Bien que la pandémie mondiale ait eu un impact considérable sur toutes les entreprises et les rues principales en raison des restrictions sanitaires et de la réduction de la circulation piétonnière, le gouvernement du Canada s'est engagé à aider nos entreprises locales à se reconstruire et à ramener les gens dans les rues principales du Sud de l'Ontario.

Aujourd'hui, l'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail et députée de Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas, a annoncé un investissement de 23,25 millions de dollars de FedDev Ontario pour soutenir la relance et la revitalisation des rues principales du Sud de l'Ontario grâce au lancement de l'initiative Ma rue principale. L'annonce a été faite au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario).

Ma rue principale réunit le Economic Developers Council of Ontario (EDCO) et l'Institut urbain du Canada (IUC) pour aider à soutenir la revitalisation de 200 quartiers à travers le Sud de l'Ontario. Dans le cadre de cet investissement, EDCO reçoit une contribution non remboursable de 13,25 millions de dollars pour permettre l'embauche d'ambassadeurs locaux des rues principales qui fourniront des services consultatifs aux entreprises locales et attireront une nouvelle génération d'entrepreneurs locaux pour occuper les vitrines vacantes de ces quartiers. L'investissement comprend un financement allant jusqu'à 10 000 dollars pour les entreprises admissibles afin de mettre en œuvre leurs plans de croissance.

Grâce à un investissement non remboursable de 10 millions de dollars, l'Institut urbain du Canada (IUC) travaillera avec des organisations à but non lucratif dans les communautés du Sud de l'Ontario pour aider à réanimer les quartiers, par le biais d'installations, d'événements et d'activités qui contribueront à ramener la circulation piétonne dans les rues principales. Le financement fourni par le IUC aidera également les collectivités à élaborer des plans d'action pour la relance des rues principales, qui créeront une feuille de route permettant aux quartiers de se rétablir après la pandémie.

L'IUC et l'EDCO mettront en œuvre des mesures spécifiques dans le cadre de leurs programmes pour soutenir une relance inclusive des rues principales, par le biais d'un soutien ciblé aux quartiers racialisés et de mesures visant à réduire les obstacles rencontrés par les groupes sous-représentés.

Ces investissements soutiendront 3 000 emplois et près de 5 000 entreprises dans l'ensemble du Sud de l'Ontario et démontrent une fois de plus l'engagement du gouvernement du Canada à aider les entreprises locales à prospérer tout en restaurant la vitalité et l'achalandage commercial dans les quartiers locaux.

Citations

« Les petites entreprises sont au cœur de nos villes. Elles nous rassemblent, soutiennent nos communautés et contribuent au dynamisme de nos quartiers. Cet investissement témoigne de l'engagement de notre gouvernement à mettre en œuvre un plan de relance inclusif pour soutenir toutes les communautés, y compris les groupes marginalisés qui ont été touchés par la COVID-19. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail et députée de Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas

« Nos rues principales font partie de ce qui rend nos villes uniques et dynamiques. Notre gouvernement est fier de soutenir le Sud de l'Ontario pour aider les commerces de détail et les entreprises de la rue principale à reprendre pied, à ramener les gens dans les boutiques et les restaurants locaux tout en protégeant les emplois et en créant de nouvelles possibilités d'emploi. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« La revitalisation des rues principales de l'Ontario doit se concentrer sur la création d'économies locales inclusives qui s'appuient sur les ressources et les capacités locales tout en augmentant la participation et la propriété communautaires. En veillant à ce que les rues principales génèrent des moyens de subsistance pour les résidents locaux, on protège leur résilience à long terme et l'annonce d'aujourd'hui jette les bases qui permettront aux collectivités de réaliser et de conserver ces possibilités économiques locales. »

- Heather Lalonde, PDG, Economic Developers Council of Ontario

« La reconstruction de notre économie et de la qualité de notre vie publique commence dans nos rues principales. L'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement fédéral fournira aux collectivités et aux petites entreprises le soutien dont elles ont besoin pour revitaliser et renforcer leurs rues principales dans d'innombrables quartiers du Sud de l'Ontario. »

- Mary W. Rowe, présidente et directrice générale, Institut urbain du Canada

Les faits en bref

Liens connexes

FedDev Ontario

Economic Developers Council of Ontario (en anglais)

Institut urbain du Canada

Restez branchés

Site Web : www.FedDevOntario.gc.ca

Abonnez-vous à notre bulletin d'information mensuel L'actualité économique du Sud de l'Ontario, et suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn pour en savoir plus sur la façon dont nous favorisons la croissance des entreprises, cultivons les partenariats et bâtissons des collectivités fortes dans le Sud de l'Ontario.

SOURCE Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

Renseignements: Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected] ; Relations avec les médias : FedDev Ontario, [email protected]

Liens connexes

www.feddevontario.gc.ca