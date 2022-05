OTTAWA, ON, le 5 mai 2022 /CNW/ - Chaque année, la Semaine de la sécurité civile offre l'occasion de rappeler aux Canadiens l'importance d'être prêt à faire face à toute situation d'urgence qui pourrait survenir. Au cours des dernières années, le secteur agricole canadien a dû relever de nombreux défis, notamment des inondations dévastatrices, une sécheresse historique et une pandémie mondiale. Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie Claude Bibeau, a annoncé un investissement de plus de trois millions de dollars dans deux projets afin d'améliorer la gestion des urgences et d'élaborer des évaluations des risques et des stratégies pour atténuer les éclosions de maladie.

Les phénomènes météorologiques extrêmes et les catastrophes naturelles sont une menace croissante à la sécurité et à la stabilité économique des collectivités canadiennes. Pour soutenir la résilience du secteur agricole et agroalimentaire du pays en ces temps difficiles, il est impératif que les producteurs et les transformateurs aient accès aux ressources dont ils ont besoin en cas d'urgence.

Le financement accordé aux deux organismes bénéficiaires aidera le secteur à accroître sa capacité de faire face aux urgences. Les organismes bénéficiaires sont les suivants :

Santé animale Canada (anciennement connu sous le nom de Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d'élevage), à Elora ( Ontario ), recevra jusqu'à 2 572 888 $ pour réaliser un projet de trois ans dans le cadre du programme Agri protection afin d'améliorer la gestion des urgences en santé animale dans les associations provinciales et nationales. Ce projet permettra d'améliorer les capacités de gestion des urgences des industries canadiennes du bétail et de la volaille, afin qu'elles se tiennent prêtes à faire face à des événements indésirables et un contexte de maladies en constante évolution. Ce projet aura notamment pour résultat d'examiner les leçons retenues lors de situations d'urgence antérieures en matière de santé animale, d'améliorer les protocoles et d'élaborer de la formation et des ressources.

(anciennement connu sous le nom de Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d'élevage), à Elora ( ), recevra jusqu'à 2 572 888 $ pour réaliser un projet de trois ans dans le cadre du programme Agri protection afin d'améliorer la gestion des urgences en santé animale dans les associations provinciales et nationales. Ce projet permettra d'améliorer les capacités de gestion des urgences des industries canadiennes du bétail et de la volaille, afin qu'elles se tiennent prêtes à faire face à des événements indésirables et un contexte de maladies en constante évolution. Ce projet aura notamment pour résultat d'examiner les leçons retenues lors de situations d'urgence antérieures en matière de santé animale, d'améliorer les protocoles et d'élaborer de la formation et des ressources. Swine Innovation Porc recevra jusqu'à 446 135 $ dans le cadre du Programme canadien des priorités stratégiques de l'agriculture pour élaborer des stratégies visant à atténuer les répercussions d'une épidémie de peste porcine africaine sur le secteur porcin. Ce financement aidera l'industrie à se préparer à une possible incursion de la maladie et à gérer les animaux excédentaires en cas d'épidémie.

Les producteurs ont accès à un ensemble complet de programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) qui les aident à gérer les risques importants qui menacent la viabilité de leur exploitation agricole. Agri stabilité, l'un des programmes de GRE, protège les producteurs contre des baisses importantes des revenus agricoles à cause d'une perte de production, d'une éclosion de maladie, d'une augmentation des coûts et de l'évolution des conditions du marché, par exemple. Pour donner aux agriculteurs plus de temps pour s'inscrire et profiter de l'aide offerte dans le cadre du programme, les gouvernements ont récemment accepté de repousser la date limite d'inscription jusqu'au 30 juin 2022.

Le thème de cette année, Semaine de la sécurité civile : Soyez prêt à toute éventualité, souligne l'importance d'être préparé avant que la catastrophe ne frappe. Le gouvernement est conscient des défis que notre secteur agricole a dû relever, et il continuera de travailler avec ses partenaires de l'industrie pour investir dans des outils et des ressources qui permettront de se préparer aux situations d'urgences à l'avenir.

Citations

« La Semaine de la sécurité civile est l'occasion de réviser nos plans de mesures d'urgence dans le secteur agricole. Les événements climatiques de la dernière année et la grippe aviaire que nous traversons en ce moment sont autant d'exemples qui démontrent à quel point les productrices et les producteurs agricoles doivent être prêts à affronter toutes sortes de défis. Notre gouvernement continue d'améliorer ses pratiques, d'investir dans la prévention et de soutenir celles et ceux qui assurent notre sécurité alimentaire. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Ce financement dédié à la gestion des urgences et à l'évaluation des risques dans le secteur agricole constitue un nouveau pas en avant qui profitera à l'industrie, tout en aidant nos agriculteurs et nos producteurs qui travaillent sans relâche pour nourrir les Canadiens à rester prêts pour les urgences futures. À l'occasion de la Semaine de la sécurité civile, le fait de mettre l'accent sur la préparation dans tous les secteurs rendra le Canada plus résilient aux menaces qui existent, tant à l'échelle mondiale que nationale. »

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile

« Alors que nous entamons la dernière année de ce projet, nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer de travailler avec les groupes de producteurs du Canada pour fournir des ressources de renforcement des capacités et de la formation en vue de se préparer aux urgences et d'en limiter les répercussions. Maintenant plus que jamais, nous devons nous assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour favoriser la santé et le bien‑être des animaux. »

- Melanie Barnham, directrice générale de Santé animale Canada

« L'expérience passée a montré l'importance de la préparation aux situations d'urgence pour être en mesure de réagir à des événements perturbateurs et de se rétablir par la suite. Le Swine Innovation Porc se réjouit de l'appui du gouvernement du Canada qui soutient de nouvelles initiatives visant à développer des méthodes novatrices pour faire face à des menaces sur l'approvisionnement alimentaire comme une éclosion de peste porcine africaine. »

- René Roy, vice-président de Swine Innovation Porc

Faits en bref

La Semaine de la sécurité civile, qui en est à sa 27e édition, se déroule chaque année la première semaine de mai.

Cet effort de sensibilisation du public d'une semaine est mené par Sécurité publique

Canada en collaboration avec des partenaires des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ainsi que des organisations autochtones, non gouvernementales et privées.

en collaboration avec des partenaires des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ainsi que des organisations autochtones, non gouvernementales et privées. L'ensemble de programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) comprend Agri protection, Agri stabilité et Agri investissement. Les coûts de ces programmes sont partagés dans une proportion de 60:40 entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à assurer la durabilité à long terme du secteur agricole et à renforcer sa résilience face aux phénomènes météorologiques extrêmes. Grâce au Plan de réduction des émissions pour 2030 : Prochaines étapes du Canada pour un air pur et une économie forte annoncé récemment, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser plus d'un milliard de dollars en nouveaux fonds pour continuer d'aider les agriculteurs à élaborer et à adopter des pratiques de gestion agricole visant à réduire les émissions, à stocker le carbone dans un sol sain et à renforcer la résilience climatique.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Marianne Dandurand, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-541-9229; Les Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-866-345-7972, [email protected]