HALIFAX, NS, le 25 juill. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est associé au gouvernement de la Nouvelle-Écosse afin d'aider sept organismes de logements communautaires à transformer leurs activités et à effectuer des réparations pour préserver les logements existants.

Aujourd'hui, Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Halifax; Darren Fisher, secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés et député de Dartmouth-Cole Harbour; Darrell Samson, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et député de Sackville--Preston--Chezzetcook; Kody Blois, député de Kings-Hants, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion; et John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement et député provincial de la circonscription de Kings North, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 13 millions de dollars par l'intermédiaire du programme d'infrastructure et de réparation du logement communautaire, en vue de soutenir la durabilité et la réparation de 183 logements en Nouvelle-Écosse.

Près de 5 millions de dollars en financement seront affectés à deux petites coopératives d'habitation, Gimme Shelter (12 logements) à Sydney et New Armdale Westside (26 logements) à Halifax, pour les aider à fusionner avec Compass Nova Scotia Co-operative Housing Ltd. La fusion permettra aux organisations de tirer parti du modèle de gouvernance et de l'expérience administrative de Compass pour rendre leurs activités plus durables et effectuer les réparations nécessaires aux immobilisations.

Quatre autres coopératives et un fournisseur de logements sans but lucratif de la Nouvelle-Écosse reçoivent également plus de 8 millions de dollars pour réparer leurs immeubles, y compris des améliorations en matière de santé et de sécurité, comme la modernisation des systèmes électriques et de l'équipement de sécurité incendie. Le financement aidera à préserver 145 logements abordables.

Les organismes qui reçoivent du financement sont les suivants :

Dartmouth Non-Profit Housing Society, 57 logements, Dartmouth : 2 558 600 $

: 2 558 600 $ Evangeline Court Housing Co-operative Limited, 27 logements, Wolfville : 1 045 100 $

Court Housing Co-operative Limited, 27 logements, : 1 045 100 $ Spanish Bay Housing Co-operative (qui fait partie de Compass Nova Scotia Cooperative Housing Ltd.), 18 logements, Sydney : 2 458 100 $

: 2 458 100 $ Fresh Start Housing Co-operative Housing Limited, 30 logements, Lower Sackville : 1 388 500 $

: 1 388 500 $ Needham Housing Co-operative Limited, 13 logements, Halifax : 557 500 $

Le programme d'infrastructure et de réparation pour le logement communautaire est financé conjointement dans le cadre de l'entente bilatérale Canada-Nouvelle-Écosse aux termes de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) afin d'aider à préserver des logements communautaires existants et à assurer la durabilité à long terme du secteur. Le soutien offert par l'entremise du programme est axé sur les logements communautaires dont les prêts hypothécaires arrivent à échéance et pour lesquels les subventions d'exploitation fédérales versées en vertu de l'Entente sur le logement social prendront bientôt fin.

« Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement continue de soutenir des moyens novateurs de créer plus de logements abordables pour la population canadienne d'un bout à l'autre du pays, y compris des centaines de logements ici, en Nouvelle-Écosse. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Grâce à la collaboration avec nos partenaires, nous sommes en mesure de soutenir des personnes dans le besoin et d'ainsi contribuer au bien-être économique et social de toute la collectivité. C'est pourquoi notre gouvernement investit dans le logement abordable avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour aider à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. » - Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Halifax

« Notre gouvernement est très fier de participer à la création de ces immeubles résidentiels. Nous souhaitons remercier le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et les différents partenaires de ce projet. Grâce à cette collaboration, un plus grand nombre de Néo-Écossais auront un chez-soi abordable et adéquat. » - Darren Fisher, secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés et député de Dartmouth-Cole Harbour

« Grâce à ses investissements dans le logement abordable, notre gouvernement aide les personnes qui en ont le plus besoin ici, en Nouvelle-Écosse, et partout au pays. Nous nous engageons à renforcer les collectivités grâce à des projets comme ceux-ci. Ces investissements permettent de créer de nouveaux emplois et stimulent l'économie locale, en plus d'offrir des logements sûrs et abordables à des personnes âgées, des familles et des personnes seules au Canada. » - Darrell Samson, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et député de Sackville--Preston--Chezzetcook

« Notre gouvernement s'engage à collaborer avec la Nouvelle-Écosse pour créer et mettre en œuvre des solutions locales aux problèmes de logement. Grâce à cet investissement, les Néo-Écossais auront accès à des logements sûrs et abordables qui répondent à leurs besoins. » - Kody Blois, député de Kings-Hants

« Le dynamisme du secteur du logement communautaire est essentiel pour assurer une offre suffisante de logements abordables aux Néo-Écossais. Des investissements comme celui-ci aident à préserver les logements existants et à renforcer les organisations en vue de leur développement et de leur croissance futurs. » - John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement

« La crise croissante de l'abordabilité du logement en Nouvelle-Écosse est si grave qu'elle touche non seulement les ménages à faible revenu, mais aussi la classe moyenne. Cet investissement provincial et fédéral dans le logement coopératif permettra à un plus grand nombre de personnes de la Nouvelle-Écosse de vivre dans des coopératives d'habitation sûres et abordables pendant des années. » - Karen Brodeur, gestionnaire régionale pour la région de l'Atlantique, Fédération de l'habitation coopérative du Canada

« L'objectif de Compass Nova Scotia est de soutenir, de faire croître et de bâtir des communautés de coopératives d'habitation inclusives. Nous sommes guidés par nos valeurs de durabilité, d'inclusion et de collaboration. Grâce au programme d'infrastructure et de réparation pour le logement communautaire, Compass Nova Scotia est en mesure de préserver les logements actuels qui assureront l'abordabilité, la sécurité et l'inclusion au sein de la collectivité pour les générations à venir. » - Keith MacDonald, président, Compass Nova Scotia

Le programme d'infrastructure et de réparation pour le logement communautaire fournira plus de 6 millions de dollars en 2022-2023 pour préserver le parc communautaire existant.

La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes eu de la difficulté à se loger.

SNL partenariat Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats , des gens et des collectivités.

SNL SNL partenariats Cette entente reconnaît l'importance de donner la priorité aux personnes dont les besoins sont les plus grands, mais aussi celle d'inclure une approche du logement axée sur les droits de la personne et d'effectuer des analyses comparatives entre les sexes pour tous les investissements.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.





