Le gouvernement du Canada appuie Création Le Pantoum, à Québec

QUÉBEC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Investir dans les espaces culturels et de création contribue à rendre les communautés plus dynamiques en les dotant de lieux de rassemblement, où tout le monde peut avoir accès aux arts et à la culture.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, lieutenant du Québec et député de Québec, a annoncé un appui financier de 962 105 dollars à Création Le Pantoum. Le ministre Duclos a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien; de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec; et de l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap.

Patrimoine canadien a alloué une somme de 604 960 dollars par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, dont une partie a été utilisée pour l'acquisition de l'édifice. Pour sa part, Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) a accordé une contribution non remboursable de 285 000 dollars dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés. Enfin, Emploi et Développement social Canada a octroyé une somme de 72 145 dollars de la Composante des projets de petite envergure du Fonds pour l'accessibilité. Ces contributions permettront à Création Le Pantoum d'accueillir les utilisateurs dans des lieux accessibles et sécuritaires en plus d'améliorer les conditions de création et de diffusion d'artistes émergents.

« En appuyant le développement de la scène artistique canadienne, notre gouvernement contribue à enrichir un espace où la créativité et le talent se rencontrent. Après d'importantes rénovations, Création Le Pantoum dispose maintenant d'espaces réaménagés pour les artistes et le public. Merci à l'équipe de faire rayonner les talents de chez nous et de valoriser la relève. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Notre gouvernement a à cœur la vitalité des collectivités. Des organismes communautaires comme Création Le Pantoum déploient des initiatives qui font rayonner leur milieu et contribuent au développement culturel du Québec et de tout le pays. Appuyé par DEC via le Fonds canadien de revitalisation des communautés, le projet favorise l'inclusion sociale grâce à l'amélioration de l'accessibilité des installations de l'organisme. Bravo à tous pour ce projet porteur pour le développement de la culture et de la diversité dans la ville de Québec! »

- L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« La musique et les arts rassemblent les gens depuis des générations, leur procurant un sentiment d'appartenance et d'unité. Grâce à des programmes comme le Fonds pour l'accessibilité, nous investissons dans des organismes comme Création Le Pantoum afin d'éliminer les obstacles à l'accessibilité et à l'inclusion, tout en soutenant des artistes québécois. En travaillant ensemble, un projet à la fois, nous pourrons créer un Canada véritablement accessible pour tout le monde. »

- L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« Se mobiliser pour le Pantoum, un espace culturel essentiel à la création musicale à Québec, est une démarche prometteuse. Cet investissement renforcera notre soutien à la relève artistique et aux communautés culturelles. Géré par des artistes et des travailleurs passionnés, Création Le Pantoum continuera d'innover pour faire briller notre patrimoine artistique. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, lieutenant du Québec et député de Québec

« Au cours des 12 dernières années, l'organisme Création Le Pantoum s'est imposé comme principal centre de production et de diffusion de l'émergence musicale à Québec. L'aide du gouvernement fédéral nous permet de réaliser le projet le plus ambitieux de notre organisme, garantissant ainsi sa pérennité pour encore plusieurs années. »

- Émilie Tremblay, directrice générale, Création Le Pantoum

Les faits en bref

Créé en 2012, Le Pantoum est un complexe de création musicale opéré par une communauté de travailleurs et de travailleuses du milieu culturel de Québec. Sa mission consiste à renforcer et à faire connaître la communauté artistique par des moyens alternatifs et innovateurs.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la planification, la conception et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels des arts et du patrimoine.

Mis en œuvre par les agences de développement régional du Canada, le Fonds canadien de revitalisation des communautés a été créé en juin 2021 pour aider les collectivités de tout le Canada à réaliser des projets d'infrastructure communautaire et à améliorer l'infrastructure existante afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19.

Le Fonds pour l'accessibilité est un programme fédéral de subventions et de contributions. Il permet d'appuyer des projets d'infrastructure à l'échelle du Canada en vue d'accroître l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les collectivités et sur le marché du travail. Plus de 7 700 projets ont été financés dans le cadre du Fonds depuis son lancement, aidant ainsi des milliers de Canadiennes et Canadiens à avoir accès à des programmes, à des services et à des emplois au sein de leur collectivité.

