Le ministre Daniel Vandal annonce un financement de 143 000 $ pour aider les entrepreneures de l'Inuit Nunangat à s'adapter et à croître

IQALUIT, NU, le 30 mars 2021 /CNW/ - Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Les entrepreneures jouent un rôle crucial dans le succès économique du Canada, et le soutien en faveur de leur succès est un élément clé pour veiller à une relance forte et inclusive face à la pandémie de COVID-19. Alors que le Canada souligne le premier anniversaire de cette crise, il n'a jamais été aussi important de ne pas perdre les gains que les femmes ont obtenus.

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, Ministre des Affaires du Nord, au nom de l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, a annoncé un financement complémentaire de 143 000 $ à Pauktuutit Inuit Women of Canada, un récipiendaire du Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Le fonds vise à aider les entrepreneures à traverser cette crise et à continuer de faire croître leur entreprise. Cet investissement constitue un complément aux 2 millions de dollars en financement de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) déjà accordés à cette organisation en 2019.

Le financement complémentaire vise à appuyer les entrepreneures de l'Inuit Nunangat, qui comprend le Nunavut, l'Inuvialuit (Nord des Territoires du Nord-Ouest), le Nunavik (Nord du Québec) et le Nunatsiavut (Labrador). Il vise aussi à aider les entreprises à démarrer, à prendre de l'expansion et à accéder à de nouveaux marchés, ce qui est d'autant plus important tandis que l'économie se remet de la COVID-19.

Grâce à ce financement supplémentaire, Pauktuutit Inuit Women of Canada créera une série de vidéos professionnelles qui guideront et appuieront les entrepreneures inuites à négocier les barrières économiques, tout particulièrement celles en lien à la pandémie de COVID-19. Ces vidéos contiendront de l'information sur des sujets comme le marketing sur Facebook, l'élaboration d'un plan d'affaires ainsi que les services bancaires et le traitement des paiements en ligne. La série sera disponible en anglais et en Inuktut.

Citations

« Cet investissement démontre l'engagement du gouvernement du Canada pour appuyer les entrepreneures inuites au cours de cette période difficile. Nous offrons un financement aux organisations comme Pauktuutit Inuit Women of Canada qui ont travaillé fort pour s'assurer que les entreprises dirigées par les femmes de l'Inuit Nunangat ont les ressources nécessaires pour se remettre des impacts de la pandémie. Nous voulons continuer à appuyer les organisations comme Pauktuutit afin qu'elles puissent continuer à jouer leur rôle crucial pour établir des réseaux et des liens ainsi que mener des initiatives qui répondent aux besoins changeants de ces régions. »

- L'honorable Daniel Vandal, Ministre des Affaires du Nord

« Les entrepreneures et les entreprises appartenant à des femmes sont confrontées à des défis uniques. En réponse à ces défis, notre gouvernement fournit des investissements cruciaux afin que les entreprises dirigées par des femmes puissent continuer de contribuer à bâtir l'avenir économique du Canada. Les entrepreneures veulent continuer de bâtir leur entreprise, et nous serons là pour les aider à mieux reconstruire. »

- L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international

« Pauktuutit est reconnaissant du soutien continu du gouvernement du Canada envers les entreprises dirigées par des Inuites de talent. Ce financement additionnel nous permet de s'assurer que ces femmes fortes ont l'appui et les renseignements additionnels dont elles ont besoin pour aider leur petites entreprises à se remettre de l'important impact économique de la COVID-19. »

- Rebecca Kudloo, présidente de Pauktuutit Inuit Women of Canada

Faits en bref

Dans le discours du Trône, le Plan d'intervention économique pour répondre à la COVID-19 et l'Énoncé économique de l'automne de 2020, le gouvernement du Canada a réitéré son engagement à aider les entrepreneures à surmonter la crise de COVID-19, au moyen de diverses mesures, y compris l'accélération de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat.

a réitéré son engagement à aider les entrepreneures à surmonter la crise de COVID-19, au moyen de diverses mesures, y compris l'accélération de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Un investissement global de près de 5 milliards de dollars dans la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat renforce l'engagement du gouvernement du Canada à accroître l'accès au financement, aux talents, aux réseaux et au savoir-faire dont les entreprises appartenant à des femmes ont besoin pour démarrer, accroître leur échelle et accéder à de nouveaux marchés.

à accroître l'accès au financement, aux talents, aux réseaux et au savoir-faire dont les entreprises appartenant à des femmes ont besoin pour démarrer, accroître leur échelle et accéder à de nouveaux marchés. Les agences de développement régional mettent en œuvre la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat à travers le Canada . Dans les territoires, CanNor a investi environ 2 millions de dollars pour appuyer Pauktuutit Inuit Women of Canada par le truchement de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat.

. Dans les territoires, CanNor a investi environ 2 millions de dollars pour appuyer Pauktuutit Inuit Women of par le truchement de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. En mai 2020, un financement national supplémentaire de 15 millions de dollars a été mis à la disposition des bénéficiaires du Fonds pour l'écosystème de la SFE afin de fournir un soutien et des conseils en temps opportun aux entrepreneures aux prises avec des difficultés en raison de la pandémie de COVID-19.

L'Agence canadienne de développement économique du Nord a réalisé des investissements importants pour soutenir les femmes tout au long de la pandémie, y compris l'octroi de financement à plus de 200 entreprises dirigées par des femmes, ce qui représente un investissement de plus de 8 millions de dollars, et ce, par le biais du Fonds de soutien aux entreprises du Nord et du Fonds d'aide et de relance régionale de l'Agence.

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Renseignements: Youmy Han, Attachée de presse intérimaire, Cabinet de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations et du Commerce international, 343-551-0244, [email protected]; Antoine Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Daniel Vandal, Ministre des Affaires du Nord, 819-953-1153; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, [email protected]; Laura Seeley, Conseillère en communications, Nunavut, CanNor, 867-222-9132, [email protected]

