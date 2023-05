LONDON, ON, le 24 mai 2023 /CNW/ - Il existe plus de 1 000 maladies et troubles cérébraux, dont la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, l'épilepsie et le cancer du cerveau, pour n'en nommer que quelques-uns. Tous mis ensemble, les maladies et troubles cérébraux représentent l'un des défis de santé les plus pressants au Canada et partout dans le monde. Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de soutenir le milieu des neurosciences et son rôle dans l'amélioration de la santé cérébrale de la population canadienne.

Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord, annonce aujourd'hui au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, l'attribution de quatre subventions à Mme Emma G. Duerden (Ph. D.) de l'Université Western, à Mme Lisa Saksida (Ph. D.) de l'Université Western, à Mme Sylvia Villeneuve (Ph. D.) du Centre de recherche Douglas et à Mme Signe Bray (Ph. D.) de l'Université de Calgary. Ce financement est rendu possible par le Fonds canadien de recherche sur le cerveau de Santé Canada, qui s'est jusqu'à maintenant engagé à verser un investissement fédéral total de 200 millions de dollars à la Fondation Brain Canada pour appuyer des découvertes en matière de santé cérébrale.

Retenus au moyen de l'appel de projets de recherche 2021 pour le Programme de subventions de plateformes de la Fondation Brain Canada, ces projets sont soutenus par Santé Canada et reçoivent un financement équivalent grâce aux parrains, aux donateurs et aux partenaires de la Fondation Brain Canada. Les projets amélioreront les résultats sur la santé des Canadiennes et des Canadiens par l'utilisation de nouvelles approches de mise au point de traitements pour des maladies neurologiques, de même que par la mise en place d'ensembles de données pour mieux comprendre comment les perturbations cérébrales (p. ex. lésions, expositions, facteurs génétiques) mettent les enfants et les jeunes à risque de troubles du comportement et de troubles de santé mentale.

« Le soutien du milieu des neurosciences et de la recherche sur le cerveau joue un rôle essentiel dans la progression de notre compréhension des troubles de santé cérébrale. En investissant dans des projets comme ceux-ci, nous appuyons l'innovation en neurotechnologie. Celle-ci mène à des progrès tangibles à l'appui de la santé cérébrale au Canada en vue d'améliorer les résultats sur la santé des patients. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Une amélioration de la recherche se traduit par une amélioration de la santé cérébrale pour tout le monde. Les travaux de ces chercheuses, Mme Duerden, Mme Saksida, Mme Villeneuve et Mme Bray, joueront un rôle important dans la progression de nos connaissances sur le cerveau et, en fin de compte, dans le renforcement des capacités du Canada en matière de recherche en neurosciences. »

Peter Fragiskatos

Député de London-Centre-Nord

« Les programmes de subventions de plateformes jouent un rôle crucial pour ce qui est de permettre l'innovation et la collaboration interdisciplinaire au Canada et à l'échelle internationale. C'est l'un des facteurs qui font de la Fondation Brain Canada un élément essentiel de l'écosystème de recherche sur le cerveau au Canada, que nous permettons l'existence de plateformes transformatrices, qui sont essentielles pour aborder les besoins en évolution en matière de recherche. »

Viviane Poupon (Ph. D.)

Présidente et chef de la direction de la Fondation Brain Canada

Faits en bref

Dans les budgets de 2011, de 2016 et de 2019, puis par un financement renouvelé en 2021, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser au total 200 millions de dollars à la Fondation Brain Canada au moyen du Fonds canadien de recherche sur le cerveau afin de soutenir les travaux de recherche en neurosciences canadiens les plus susceptibles de mener à des découvertes scientifiques permettant de faire progresser des traitements et des approches pour mieux comprendre le cerveau et la santé cérébrale. La Fondation Brain Canada, seule bénéficiaire de ce programme de contributions, travaille en partenariat avec un éventail de donateurs du secteur privé, du secteur public et du secteur des organismes de bienfaisance pour fournir du financement attribué par voie concurrentielle à des travaux de recherche de partout au Canada .

de 2019, puis par un financement renouvelé en 2021, le gouvernement du s'est engagé à verser au total 200 millions de dollars à la Fondation Brain Canada au moyen du Fonds canadien de recherche sur le cerveau afin de soutenir les travaux de recherche en neurosciences canadiens les plus susceptibles de mener à des découvertes scientifiques permettant de faire progresser des traitements et des approches pour mieux comprendre le cerveau et la santé cérébrale. La Fondation Brain Canada, seule bénéficiaire de ce programme de contributions, travaille en partenariat avec un éventail de donateurs du secteur privé, du secteur public et du secteur des organismes de bienfaisance pour fournir du financement attribué par voie concurrentielle à des travaux de recherche de partout au . La Fondation Brain Canada fixe ses priorités de recherche en mobilisant le milieu des neurosciences et en réunissant des intervenants du milieu de la recherche pour discuter d'occasions dans le secteur de la santé et de questions clés en matière de santé cérébrale et assurer leur progression. Ses programmes emblématiques, qui incluent des bourses d'équipe, des bourses de plateformes et des bourses de renforcement des capacités, sont conçus pour combler les lacunes cernées par les intervenants afin de renforcer les capacités de recherche et de faire stratégiquement progresser la prévention, le diagnostic et le traitement de maladies et de troubles cérébraux ainsi que d'autres problèmes de santé.

