L'entreprise de La Patrie obtient une aide financière de 300 000 $ de DEC.

LA PATRIE, QC, le 18 févr. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les entreprises manufacturières contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton‒Stanstead, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St‍-‍Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 300 000 $ à Unik Parquet inc. Cet appui de DEC permettra à la PME d'améliorer sa productivité et sa capacité de production.

Depuis plus de 30 ans, l'équipe d'Unik Parquet (9321691 Canada inc.) se spécialise dans la finition de planchers d'ingénierie huilés. Elle importe des planchers et effectue ensuite les activités de finition du produit (le sablage, la coloration et l'huilage). La majorité de sa clientèle est composée d'architectes, d'entrepreneurs en construction et de designers d'intérieur qui recherchent des produits de qualité, haut de gamme et fabriqués sur mesure. L'appui de DEC permettra l'expansion de l'entreprise par l'acquisition et l'installation d'équipements de production afin d'ajouter une nouvelle chaîne de production et d'ainsi automatiser le processus de finition des planchers.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La croissance économique du Québec repose sur ces organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance en plus d'être des atouts clés pour bâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« Aujourd'hui marque une nouvelle étape dans le développement d'Unik Parquet. Avec la contribution de DEC, cette entreprise de La Patrie procède à l'acquisition de nouveaux équipements plus performants qui lui permettent d'augmenter sa capacité de production de planchers de bois. Le secteur manufacturier est un pilier de notre économie et c'est pourquoi le gouvernement du Canada est engagé à investir dans nos PME. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton‒Stanstead

« Les PME sont au cœur du développement des collectivités. Nous les aidons à investir dans des équipements et des appareils qui les rendront plus performantes et je suis donc ravie du soutien de DEC au projet d'Unik Parquet. Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME québécoises et canadiennes. En les aidant à s'outiller adéquatement pour qu'ensemble nous bâtissions une économie plus forte, résiliente et durable. »

L'honorable Pascale St‍-‍Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Avec les appuis financiers reçus, Unik Parquet franchit une nouvelle étape. Innovation, performance et savoir-faire sont au cœur de notre évolution, pour mieux répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain. »

Julie Gosselin, vice-présidente, Unik Parquet

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Mohammad Hussain, Directeur des communications, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Courriel : [email protected]