CALGARY, AB, le 3 févr. 2023 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview, le chef Clifford Poucette de la Première Nation Goodstoney, Tyson Howett, gestionnaire de construction/projet de la Première Nation O'Chiese, et la Première Nation Chiniki ont annoncé un financement fédéral de plus de 13 millions de dollars dans le cadre du volet des projets de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Cet investissement permettra de soutenir les initiatives d'aménagement rapide de logements pour trois communautés autochtones du sud de l'Alberta.

Dans le cadre de l'ICRL, ces projets soutiendront la construction immédiate de 44 logements et la rénovation de 4 autres pour la Première Nation O'Chiese, la Première Nation Goodstoney et la Première Nation Chiniki. Ces deux dernières font partie des trois Premières Nations qui composent la Première Nation Stoney Nakoda. Les ensembles résidentiels fourniront des logements sûrs et abordables à des personnes qui risquent de se trouver en situation d'itinérance et leur offriront un chez-soi.

La Première Nation O'Chiese, située à environ 60 kilomètres au nord-ouest de Rocky Mountain House, investit 929 000 $ dans les projets. La Première Nation Goodstoney, située à Mini Thni (Morley), verse 1,6 million de dollars pour soutenir des projets dans la réserve principale de Mini Thni et dans la réserve de Bighorn, qui se trouve à 110 kilomètres à l'ouest de Rocky Mountain House. La Première Nation Chiniki, également située à Mini Thni, verse près de 1,3 million de dollars pour un ensemble résidentiel dans la réserve principale.

L'ICRL est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). L'Initiative fournit des contributions en capital pour la création de logements abordables permanents. Elle couvre les coûts associés à la construction d'immeubles collectifs locatifs modulaires, à la conversion de logements non résidentiels en logements collectifs abordables et à la remise en état d'immeubles délabrés ou abandonnés pour en faire des logements collectifs abordables. Ces investissements effectués dans le cadre de l'ICRL devraient soutenir des milliers d'emplois liés au secteur de la construction partout au Canada.

Citations :

« Aucune relation n'est plus importante pour notre gouvernement que celle qu'il entretient avec les peuples autochtones. C'est pourquoi nous prenons immédiatement des mesures pour améliorer les conditions de logement des communautés autochtones en créant 44 logements et en en rénovant 4 autres dans le sud de l'Alberta, comme nous l'annonçons aujourd'hui. Ces investissements contribueront grandement à fournir de nouveaux logements abordables à des personnes et à des familles vulnérables. Ils permettront d'éliminer les obstacles uniques auxquels font face les communautés des Premières Nations en Alberta. La Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement continue de fournir des logements abordables aux personnes qui en ont le plus besoin d'un océan à l'autre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements, notre gouvernement crée un chez-soi et un sentiment d'appartenance. Ces ensembles résidentiels offrent aux occupants la fondation nécessaire pour bâtir leur vie et s'épanouir dans leur collectivité. En nous attaquant à la crise du logement à laquelle fait face la population canadienne, nous changeons réellement la vie des gens. Je suis heureux de participer à cette initiative et je suis convaincu que ces logements auront de grandes répercussions. » - George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview

« L'ensemble du Conseil de Goodstoney et moi-même tenons à remercier la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) du gouvernement fédéral, qui est responsable de l'Initiative pour la création rapide de logements, pour ce financement dont la Nation Goodstoney a tant besoin. Notre population augmente très rapidement et ces logements seront grandement appréciés par leurs nouveaux occupants. La Nation Goodstoney a toujours entretenu une très bonne relation de travail avec la SCHL et nous souhaitons poursuivre dans cette voie. La Nation Goodstoney envisage également de participer aux initiatives de logement à venir de la SCHL et à d'autres initiatives du gouvernement fédéral pour faire de la Nation un meilleur endroit où vivre pour ses membres. » Clifford Poucette, chef de la Première Nation Goodstoney

« L'Initiative pour la création rapide de logements nous a aidés à loger 18 familles. Les logements sans obstacles que nous avons pu construire nous ont permis de prendre soin d'un nombre important de membres de notre collectivité faisant face à des enjeux d'accessibilité. Nous avons également réduit de 10 % notre liste d'attente pour les logements. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour éliminer cette liste. Ce sont toutefois des projets et des programmes comme celui-ci qui nous permettront de progresser vers notre objectif d'offrir des logements à tous les membres de la Première Nation O'Chiese. Nous tenons à remercier la SCHL pour son financement et nous avons hâte d'établir d'autres partenariats pour des projets semblables. » Tyson Howatt, gestionnaire de construction/projet, Première Nation O'Chiese

Faits en bref :

L' ICRL fournit des contributions en capital pour faciliter la construction rapide de logements ou l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents, de logements avec services de soutien ou de logements de transition. L'objectif est de fournir rapidement de nouveaux logements abordables permanents pour soutenir les personnes vulnérables qui sont prioritaires dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

Dans le cadre de son budget de 2022, le gouvernement du Canada investit 1,5 milliard de dollars de plus sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour prolonger l'ICRL. Ce financement devrait permettre de créer jusqu'à 4 500 logements abordables. Au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles d'habitation destinés aux femmes. Cette initiative, annoncée le 21 septembre 2020, était dotée d'un budget de 1 milliard de dollars. La deuxième phase a été annoncée le 30 juin 2021 et était dotée d'un budget de 1,5 milliard de dollars.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada.

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de Canadiens et Canadiennes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Renseignements supplémentaires :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

