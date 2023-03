ABBOTSFORD, BC, le 27 mars 2023 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que John Aldag, député fédéral de Cloverdale--Langley City et Dalton Silver, chef de la Première Nation Sumas, ont annoncé un financement de 2,36 millions de dollars dans le cadre du volet des projets de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Cet investissement permettra de soutenir les initiatives de création rapide de logements pour la Première Nation Sumas, près d'Abbotsford, en Colombie-Britannique.

Grâce à l'ICRL, le projet a soutenu la construction immédiate de 12 logements pour les membres de la Première Nation Sumas. Il fournit des logements sûrs et abordables à des personnes qui risquent de se trouver en situation d'itinérance et leur offre un chez-soi.

Au total, 12 logements ont été construits dans trois immeubles de deux étages au moyen d'une construction de type classique en béton. Le premier immeuble compte deux logements d'une chambre, tandis que le deuxième compte deux logements de deux chambres et quatre logements d'une chambre. Pour ce qui est du troisième immeuble, il compte quatre logements de deux chambres. Ces logements sont destinés aux femmes, aux jeunes, aux aînés et aux hommes à risque d'itinérance.

Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel est le suivant :

2 368 281 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre du volet des projets de l'Initiative pour la création rapide de logements;

277 843 $ de la Première Nation Sumas.

Citations :

« Aucune relation n'est plus importante pour le Canada et notre gouvernement que celle qu'il entretient avec les peuples autochtones. C'est pourquoi nous nous associons à la Première Nation Sumas pour créer rapidement 12 logements pour les personnes qui risquent de se trouver en situation d'itinérance. Cet investissement contribuera grandement à fournir de nouveaux logements abordables à des personnes et à des familles vulnérables. Il permettra aussi d'éliminer les obstacles uniques auxquels font face les communautés des Premières Nations en Colombie-Britannique. Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, nous travaillons avec des partenaires autochtones pour veiller à ce que les communautés autochtones aient accès à des logements qui répondent à leurs besoins d'un océan à l'autre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements, notre gouvernement crée des habitations et un sentiment d'appartenance. Ces ensembles résidentiels donnent aux gens une base pour bâtir leur vie et évoluer au sein de leur collectivité. En nous attaquant à la crise du logement qui sévit au pays, nous agissons concrètement pour améliorer la vie des gens. Je suis ravi de participer à cette initiative et je sais qu'elle donnera lieu à des changements importants. » - John Aldag, député de Cloverdale--Langley City

« Je remercie l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et le gouvernement du Canada d'avoir fourni à Semà:th les fonds pour construire des logements dans notre communauté. Ces fonds nous aident grandement à répondre à nos besoins en matière de logement. Grâce à ces logements, les membres de notre nation pourront revenir chez eux et vivre dans la réserve avec leur communauté, et nous en sommes vraiment reconnaissants. Ts'ithóme tsel - merci. » Dalton Silver, chef de la Première Nation Sumas

Faits en bref :

L' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) fournit des contributions en capital pour faciliter la construction rapide de logements ou l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents, de logements avec services de soutien ou de logements de transition. L'objectif est de fournir rapidement de nouveaux logements abordables permanents pour soutenir les personnes vulnérables qui sont prioritaires dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

fournit des contributions en capital pour faciliter la construction rapide de logements ou l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents, de logements avec services de soutien ou de logements de transition. L'objectif est de fournir rapidement de nouveaux logements abordables permanents pour soutenir les personnes vulnérables qui sont prioritaires dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Dans le cadre de son budget de 2022, le gouvernement du Canada investit 1,5 milliard de dollars de plus sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour prolonger l'ICRL. Ce financement devrait permettre de créer jusqu'à 4 500 logements abordables supplémentaires. Au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles d'habitation destinés aux femmes. Cette initiative, annoncée le 21 septembre 2020, était dotée d'un budget de 1 milliard de dollars. La deuxième phase a été annoncée le 30 juin 2021 et était dotée d'un budget de 1,5 milliard de dollars.

investit 1,5 milliard de dollars de plus sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour prolonger l'ICRL. Ce financement devrait permettre de créer jusqu'à 4 500 logements abordables supplémentaires. Au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles d'habitation destinés aux femmes. Cette initiative, annoncée le 21 septembre 2020, était dotée d'un budget de 1 milliard de dollars. La deuxième phase a été annoncée le 30 juin était dotée d'un budget de 1,5 milliard de dollars. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Renseignements supplémentaires :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Brittany Hendrych, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]