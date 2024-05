L'organisme 221A Artist Run Centre Society reçoit un financement pour un nouveau centre de création à Vancouver

VANCOUVER, BC, le 14 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé l'octroi d'un financement de 430 000 dollars à l'organisme 221A Artist Run Centre Society (221A) pour la construction d'un nouveau carrefour de création, le 825 Pacific, qui sera au service des artistes et des organismes artistiques de Vancouver.

La ministre St-Onge a assisté à l'ouverture officielle du 825 Pacific en compagnie de chefs de file, d'artistes et de créateurs, de partenaires et d'enthousiastes de la communauté.

Le carrefour de création 825 Pacific favorisera l'essor de la communauté artistique locale en lui offrant un espace pour créer, collaborer et faire connaître son travail au public.

Accordé par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, cet investissement aidera l'organisme 221A à équiper les sept étages de ce nouvel établissement culturel. Le rez-de-chaussée comprendra un espace ouvert de 2 500 pieds carrés voué aux activités et à la programmation publique, et les autres étages comprendront 26 studios d'artistes non commerciaux ainsi que des espaces destinés à accueillir des organismes artistiques.

Outre les 430 000 dollars investis dans le cadre du projet 825 Pacific, l'organisme 221A recevra également un financement de 239 000 dollars dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels afin de moderniser son centre artistique Production Space, situé à Vancouver-Est. L'installation ouverte sera divisée en six espaces distincts pour permettre une utilisation pluridisciplinaire et répondre aux besoins des créateurs de la région. Ces travaux amélioreront la fonctionnalité générale de cet espace culturel et son caractère polyvalent pour les artistes et les organismes artistiques.

L'investissement combiné du Fonds du Canada pour les espaces culturels dans le cadre des deux projets de l'organisme 221A est de 669 000 dollars.

Citations

« Investir dans des espaces destinés aux artistes et aux centres culturels n'est pas qu'une simple aide financière; c'est un témoignage de notre foi dans le pouvoir de l'art de transformer les vies et les communautés. Ces espaces servent d'incubateurs pour l'innovation, où les artistes peuvent librement explorer et collaborer, tout en repoussant les limites et en remettant en question les perspectives. En les soutenant, nous n'encourageons pas seulement l'expression artistique, mais nous favorisons aussi le dynamisme des villes et des quartiers, nous préservons notre patrimoine et nous veillons à ce que la créativité continue de prospérer pour les générations à venir. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Le carrefour de création 825 Pacific offre aux artistes et aux organismes artistiques la stabilité relative au loyer dont ils ont tant besoin à une époque où la pression sur les prix est très forte. Nous ne pourrions être plus reconnaissants du soutien municipal, provincial et fédéral apporté à ce projet, ainsi qu'aux Premières Nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh, sur les terres desquelles nous nous trouvons. Nous avons hâte de poursuivre nos efforts de collaboration pour maintenir le dynamisme des communautés de la Colombie-Britannique. »

- Brian McBay, directeur général, 221A Artist Run Centre Society

Les faits en bref

Fondée en 2004, la 221A Artist Run Centre Society est un organisme à but non lucratif géré par des artistes à Vancouver qui collabore avec des artistes et d'autres organismes dans le cadre de la recherche et du développement d'infrastructures sociales, culturelles et écologiques.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels soutient l'amélioration des conditions matérielles pour les arts, le patrimoine, la culture et l'innovation créative. Le Fonds soutient également des projets de rénovation et de construction, l'acquisition d'équipements spécialisés ainsi que des études de faisabilité relatives aux espaces culturels.

Le gouvernement du Canada a déjà annoncé un financement de 569 200 dollars pour ce projet dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada en avril 2022.

Produits connexes

Liens connexes

