Appui au projet Migratory Project: Creative, Cultural and Core Literacy Workshops and Community Arts Festival

LENNOXVILLE, QC, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est fier de favoriser la vitalité des communautés de langues officielles partout au pays et d'investir dans des organismes locaux qui offrent des possibilités d'apprentissage dans nos communautés régionales. Voilà ce qu'accomplit Literacy in Action (LIA), auprès de la communauté anglophone des Cantons-de-l'Est, au Québec.

Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national et députée de Compton-Stanstead, a annoncé l'octroi d'un financement de 119 875 dollars à LIA. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles.

Ce montant appuie le projet Migratory Project: Creative, Cultural and Core Literacy Workshops and Community Arts Festival qui comprend une série d'ateliers de création artistique et d'alphabétisation dans les communautés de Lennoxville, Eaton Valley et Massawipi Valley. Ces activités, proposées par des artistes locaux en résidence issus de la communauté anglophone, comprendront des célébrations artistiques communautaires, des vernissages, la création de poèmes et des visites culturelles.

Tout au long du festival Community Arts, le public pourra s'imprégner d'histoire, de migration et d'appartenance, tout en vivant des expériences enrichissantes.

Citations

« Le gouvernement du Canada sait qu'il est important d'aider les communautés de langues officielles à créer et à maintenir des institutions fortes, soutenues par elles et pour elles. Aujourd'hui, je souligne le travail exceptionnel de LIA, qui œuvre auprès de la communauté anglophone des Cantons-de-l'Est avec détermination et inspiration. Son projet Migratory Project: Creative, Cultural and Core Literacy Workshops and Community Arts Festival est un bel exemple de réussite. Félicitations et merci pour vos réussites! »

-- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« L'offre de Literacy in Action permet de renforcer les compétences en lecture et en écriture de la communauté anglophone, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie et l'autonomie de ses participants. »

-- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national et députée de Compton-Stanstead

« Nous disons souvent que les compétences en matière d'alphabétisation nous aident à naviguer dans le monde qui nous entoure; ce sont également les compétences en matière d'alphabétisation qui nous aident à communiquer les uns avec les autres, et à imaginer et à créer le monde dont nous voulons faire partie. Merci au gouvernement du Canada de nous permettre de réaliser le projet. »

- Joanna Bateman, directrice générale, LIA

Les faits en bref

Fondé en 1987, Action Alpha / Literacy in Action (LIA) est un organisme bénévole à but non lucratif établi à Lennoxville (Sherbrooke). Il offre des services à la communauté anglophone des Cantons-de-l'Est.

Les activités sont tenues tout au long du projet et mettent en vedette des artistes locaux en résidence issus de la communauté anglophone. Cette année, ces artistes sont les suivants : George Kndakji, Beth Rodney Audit et Annis Campione.

Le Programme d'appui aux langues officielles vise à favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire et à promouvoir l'anglais et le français dans la société canadienne. Son volet Vie communautaire permet aux communautés de langue officielle en situation minoritaire d'avoir accès à des services dans leur propre langue, ainsi qu'à l'infrastructure nécessaire pour assurer leur croissance et leur développement.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Farrah-Lilia Kerkadi, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias : Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]