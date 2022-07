SUDBURY, ON, le 8 juill. 2022 /CNW/ - Des esprits novateurs et des solutions uniques sont nécessaires pour inciter les Canadiens de tous âges à prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, accompagné de Viviane Lapointe, députée de Sudbury, et de Marc G. Serré, député de Nickel Belt, s'est joint à des partenaires pour souligner l'ouverture officielle du nouveau spectacle Agir pour le climat! de Science Nord, qui a reçu un financement de 6 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat du gouvernement du Canada. Cette expérience multimédia immersive et théâtrale est l'un des éléments de prochaine génération du projet général de sensibilisation des jeunes de Science Nord.

Science Nord mène une série de projets de sensibilisation à l'action climatique à fortes retombées pour mobiliser la prochaine génération de Canadiens à l'égard des enjeux cruciaux liés aux changements climatiques. Parmi ces projets, mentionnons le spectacle Agir pour le climat!, des expositions itinérantes, ainsi qu'une campagne numérique de sensibilisation à l'action climatique. Grâce à ces projets, Science Nord pourra joindre deux millions de jeunes au Canada afin d'accroître leur compréhension des changements climatiques et de les inciter à poser des gestes qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre.

Pour l'ouverture de la nouvelle exposition, le ministre Guilbeault était également accompagné de Jennifer Booth, présidente-directrice générale intérimaire de Science Nord, du Dr Stephen Kosar, président du conseil d'administration de Science Nord, de Brian Bigger, maire du Grand Sudbury, et de Lisa Demmer, présidente du conseil d'administration de la Société de développement du Grand Sudbury.

Le Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat permet d'investir dans des projets de lutte contre les changements climatiques destinés aux jeunes Canadiens de partout au pays. Ces projets visent à mobiliser les jeunes et à les outiller afin qu'ils puissent agir de façon concrète dans leur collectivité pour lutter contre les changements climatiques et aider le Canada à devenir carboneutre d'ici 2050.

Citations

« Des expériences uniques et stimulantes comme le spectacle Agir pour le climat! font appel à l'imagination des jeunes pour les sensibiliser à l'importance de préserver un environnement sain et prospère dès maintenant et pour l'avenir. Cette exposition présentera les dérèglements climatiques bien réels qui font rage à l'échelle mondiale et incitera les jeunes canadiens à prendre des mesures dans leurs collectivités. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Il y a longtemps que nous espérions accueillir officiellement des visiteurs au spectacle Agir pour le climat! à Science Nord. Je suis immensément fière du travail qui a été accompli pour monter ce spectacle, et je suis certaine que ce dernier saura divertir et inspirer nos visiteurs. Bien sûr, cette expérience n'aurait pas été possible sans le généreux soutien d'Environnement et Changement climatique Canada, de la Ville du Grand Sudbury, et de la Société de développement du Grand Sudbury. Science Nord peut se féliciter de compter sur de précieux partenaires comme ceux-ci, qui partagent sa passion pour mener des activités de sensibilisation aux changements climatiques interactives et stimulantes. Je suis impatiente de voir nos visiteurs profiter du spectacle au cours des années à venir. »

- Jennifer Booth, présidente-directrice générale intérimaire, Science Nord

« Ce projet constitue une avancée des plus prometteuses pour la Ville de Sudbury - des familles dans l'ensemble de la ville auront désormais accès à une ressource stimulante pour les aider à sensibiliser leurs enfants aux changements climatiques. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont derrière le lancement d'aujourd'hui. La lutte contre les changements climatiques et la protection de la nature sont des priorités pour notre administration, et cette exposition est un outil puissant pour porter ce message à nos jeunes. »

- Viviane Lapointe, députée de Sudbury

« Cette exposition est un parfait exemple de ce que vise à financer le Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat mis en place par notre gouvernement. Cette nouvelle expérience novatrice et immersive stimulera l'esprit des jeunes de Sudbury, en leur montrant comment chacun de nous peut participer à l'action mondiale en apportant des solutions aux changements climatiques. J'invite la population de toute la région à venir visiter l'exposition! »

- Marc G. Serré, député de Nickel Belt

Faits en bref

Le spectacle Agir pour le climat! est un projet multimédia unique qui combine des technologies médiatiques, des objets réels, des effets scéniques et un environnement construit sur mesure visant à créer une expérience mémorable, pédagogique et divertissante. Les visiteurs deviennent des agents de changement et se préparent à devenir des champions de l'action climatique dans leurs vies et leurs collectivités.

est un projet multimédia unique qui combine des technologies médiatiques, des objets réels, des effets scéniques et un environnement construit sur mesure visant à créer une expérience mémorable, pédagogique et divertissante. Les visiteurs deviennent des agents de changement et se préparent à devenir des champions de l'action climatique dans leurs vies et leurs collectivités. Le Fonds pour dommages à l'environnement du gouvernement du Canada est la source de financement pour ce projet, et ce, par le truchement du Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat, majoritairement constitué à partir de l'amende de 196,5 millions de dollars que Volkswagen a dû payer pour avoir contourné la législation sur la protection de l'environnement au Canada .

est la source de financement pour ce projet, et ce, par le truchement du Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat, majoritairement constitué à partir de l'amende de 196,5 millions de dollars que Volkswagen a dû payer pour avoir contourné la législation sur la protection de l'environnement au . Les projets de sensibilisation et de mobilisation des jeunes financés par le Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat visent à mieux faire comprendre les questions climatiques aux jeunes de la maternelle à la 12 e année (de la maternelle au cégep au Québec) au Canada et à pallier le manque de programmes sur le sujet qui leur sont destinés. Ces projets informent les jeunes et les font participer à des activités scientifiques et à des possibilités d'apprentissage afin qu'ils créent un lien avec leur environnement naturel et qu'ils soient motivés à prendre des mesures concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre les changements climatiques.

année (de la maternelle au cégep au Québec) au et à pallier le manque de programmes sur le sujet qui leur sont destinés. Ces projets informent les jeunes et les font participer à des activités scientifiques et à des possibilités d'apprentissage afin qu'ils créent un lien avec leur environnement naturel et qu'ils soient motivés à prendre des mesures concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre les changements climatiques. Le Fonds pour dommages à l'environnement fait en sorte que les torts causés à l'environnement soient suivis de gestes positifs, en investissant dans des projets axés sur la restauration de l'environnement, l'amélioration de la qualité de l'environnement, la recherche et le développement ainsi que l'éducation et la sensibilisation.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias : Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]