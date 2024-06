OTTAWA, ON, le 27 juin 2024 /CNW/ - Partout au Canada, les communautés sont confrontées à des problèmes de santé accrus en raison d'urgences plus fréquentes et plus intenses, telles que les feux de forêt dévastateurs, les inondations et d'autres incidents traumatisants. Il est important de reconnaître les effets que peuvent avoir ces événements sur notre santé mentale et de savoir quand et comment chercher de l'aide si quelqu'un est en détresse.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée nationale de sensibilisation au trouble de stress post traumatique (TSPT), l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé l'octroi d'une subvention d'un montant total de 749 932 $ au projet CanEMERG du Réseau canadien de soutien psychosocial pour les interventions d'urgence de l'Université McMaster. Ce financement est lié à la réponse du gouvernement du Canada au rapport final de la Commission sur les pertes massives (CPM) Redresser la barre ensemble, qui comprend des recommandations visant à mieux soutenir la santé mentale des personnes dans les communautés touchées.

Le Laboratoire de traumatologie et de rétablissement (en anglais seulement) de l'Université McMaster dirigera cette initiative, qui vise à fournir aux communautés de tout le Canada les outils, les ressources et les conseils nécessaires pour planifier, élaborer et accéder à des soutiens psychosociaux en réponse à des situations d'urgence ou à d'autres situations susceptibles d'être traumatisantes.

Les soutiens psychosociaux sont des soutiens non médicaux qui favorisent la santé mentale et le bien-être. Il peut s'agir d'aider les gens à comprendre et à utiliser les soins de santé et les services communautaires, de plaider en faveur des services de base et de la sécurité, et de soutenir les réseaux communautaires, les groupes sociaux et les organisations de services sociaux.

Ces mesures de soutien sont particulièrement nécessaires à la suite de situations d'urgence et d'événements traumatisants. Ces événements peuvent perturber une communauté, faire en sorte que les gens ne se sentent pas en sécurité et affecter la capacité d'une personne à faire face au stress et aux traumatismes. Les effets de ces événements sur la santé mentale peuvent durer longtemps et ne sont pas les mêmes pour tout le monde, ce qui souligne l'importance d'un soutien accessible et inclusif.

Grâce au financement annoncé aujourd'hui, CanEMERG mettra sur place un accès en ligne gratuit à des ressources fondées sur des preuves et conçues pour répondre aux besoins des organisations et des individus, du personnel militaire, des anciens combattants, des professionnels de la sécurité publique, des travailleurs de la santé et d'autres travailleurs essentiels, ainsi que des populations ou des communautés victimes d'inégalités structurelles. Cela permettra de soutenir la résilience et le rétablissement des communautés en aidant les communautés et les individus à planifier et à répondre aux situations d'urgence ou à d'autres événements traumatisants au Canada.

« Lorsqu'une communauté est en crise, nous ne pouvons pas détourner le regard. C'est pourquoi notre gouvernement soutient le projet CanEMERG de l'Université McMaster, afin d'aider les communautés de tout le Canada à planifier les urgences et les événements traumatisants et à y répondre. Soutenir le bien-être social, émotionnel et psychologique des personnes et des communautés est essentiel pour créer des communautés plus résilientes. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Alors que nous entrons dans la période post-pandémique, le Canada continue de faire face à des menaces liées à l'évolution de l'environnement et de la situation mondiale. Grâce à CanEMERG, nous mettrons à profit les leçons tirées de la pandémie de COVID-19 pour améliorer la préparation aux urgences et catastrophes actuelles et futures, en veillant à ce que les Canadiennes et les Canadiens et les communautés dans lesquelles ils vivent aient un accès rapide à des soutiens psychosociaux fondés sur des données probantes et visant à protéger leur santé mentale et leur bien-être. »

Margaret McKinnon, Ph. D. CPsych

Présidente de la Santé mentale et des Traumatismes au Homewood Research Institute, et professeure au département de psychiatrie et de neurosciences comportementales de l'Université McMaster

Faits en bref

En octobre 2020, une commission d'examen publique indépendante, la Commission sur les pertes massives (CPM), a été créée pour examiner l'accident massif survenu en avril 2020 à Portapique , en Nouvelle-Écosse, et pour formuler des recommandations significatives afin d'améliorer la sécurité des communautés. Ce financement fait suite au rapport final de la CPM et aidera les communautés à s'assurer que les besoins en matière de soutien psychosocial sont pris en compte lors d'une intervention d'urgence ou d'un autre événement potentiellement traumatisant sur le plan psychologique.

, en Nouvelle-Écosse, et pour formuler des recommandations significatives afin d'améliorer la sécurité des communautés. Ce financement fait suite au rapport final de la CPM et aidera les communautés à s'assurer que les besoins en matière de soutien psychosocial sont pris en compte lors d'une intervention d'urgence ou d'un autre événement potentiellement traumatisant sur le plan psychologique. Le rapport annuel de 2023 de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada explore les effets inéquitables des situations d'urgence sur la santé. Il met en évidence les possibilités pour la santé publique de contribuer à la gestion des urgences par le biais des fonctions essentielles de santé publique, en particulier les approches de promotion de la santé qui peuvent soutenir l'équité et la résilience. Ce financement peut contribuer à l'appel à l'action du rapport.

Le Canada continue de prendre une série de mesures pour soutenir la santé mentale et le bien-être. Le 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide est accessible à toutes et à tous au Canada par téléphone et par message texte, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, en anglais et en français.

continue de prendre une série de mesures pour soutenir la santé mentale et le bien-être. Le 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide est accessible à toutes et à tous au Canada par téléphone et par message texte, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, en anglais et en français. Tout le monde au Canada peut visiter le site Canada.ca/sante-mentale pour accéder à des soutiens et à des services en matière de santé mentale et de dépendances, disponibles là où ils vivent et virtuellement.

