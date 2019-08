Le gouvernement du Canada soutient l'augmentation de la capacité de transformation du lait à La Ferme Vallée Verte 1912

SAINT-JEAN-DE-MATHA, QC, le 20 août 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Jean-Claude Poissant, secrétaire parlementaire de l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé un investissement de 120 950 $ pour appuyer le transformateur laitier, La Ferme Vallée Verte 1912.

Cet investissement, effectué par le biais du Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers (FITPL), aidera à automatiser le système de fabrication de l'entreprise, notamment sa chaîne d'emballage pour l'embouteillage et l'étiquetage du yogourt et du lait de consommation. Le projet devrait permettre à La Ferme Vallée Verte 1912 d'augmenter sa capacité de transformation du lait de 130 % sur cinq ans et de créer cinq emplois à temps plein.

Le FITPL a été conçu pour aider le secteur à améliorer sa productivité et sa compétitivité, ainsi qu'à se préparer aux changements du marché découlant de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne. Le programme fournit des contributions non remboursables pour appuyer les projets par l'entremise d'investissements en capital ou de l'accès à l'expertise.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'aider nos transformateurs laitiers à rester compétitifs en investissant dans l'innovation. Cet investissement permettra à Ferme Vallée verte 1912, une entreprise familiale, de moderniser ses activités et d'accroître sa productivité au cours des prochaines années, tout en créant de nouveaux emplois de qualité et en générant des retombées économiques pour cette collectivité rurale. »

- Jean-Claude Poissant, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« C'est dans un lieu enchanteur, où la beauté de la faune et de la flore est mise de l'avant, que nous avons décidé de diversifier les champs d'exploitation de notre entreprise familiale qui s'accroît depuis plusieurs générations. Le projet de modernisation de la fromagerie nous a permis d'améliorer notre efficacité et notre productivité de sorte que, maintenant, nous sommes mieux outillés pour répondre à la demande croissante des marchés locaux et nous pouvons être plus compétitifs face aux enjeux du libre commerce européen. »

- Samuel et David Gadoury, propriétaires de la Fromagerie Ferme vallée verte 1912

Les faits en bref

La Ferme Vallée Verte, fondée en 1912, produit une variété de laits, de yogourts et de fromages depuis 2014.

Le Canada compte plus de 478 transformateurs laitiers qui génèrent des ventes de 14,3 milliards de dollars et créent plus de 42 000 emplois.

Le secteur laitier du Canada reçoit aussi l'aide du Programme d'investissement pour fermes laitières de 250 millions de dollars, lequel bénéficie déjà à plus de 3 300 producteurs laitiers de partout au pays. Cela s'ajoute au montant de 1,75 milliard de dollars sur huit ans qui sera versé aux presque 11 000 producteurs laitiers du Canada pour compenser les pertes de marché découlant de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG) et de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).

