NAUGHTON, ON, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Les enfants autochtones tirent de grands bienfaits des possibilités d'apprentissage précoce ancrées dans leur culture et leur langue. Dans l'esprit de la réconciliation et de l'appel à l'action no 12 de la Commission de vérité et de réconciliation, le gouvernement du Canada s'est engagé à promouvoir les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dirigés par des Autochtones, et à investir dans ceux-ci, afin que les enfants des Premières Nations, des Inuit et des Métis aient le meilleur départ possible dans la vie.

Aujourd'hui, le député de Nickel Belt et secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre des Langues officielles, Marc G. Serré, au nom de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, joint par la députée de Sudbury, Viviane Lapointe, a annoncé que le gouvernement du Canada investit 1 388 000 $ dans le projet d'amélioration de la qualité d'Atikameksheng Anishnawbek.

Le projet Développement de la petite enfance selon le bien-être et les valeurs culturelles anishnawbek vise à amener les jeunes enfants de la communauté à apprendre la culture, les lois, la langue et les traditions anishnawbek auprès des Aînés et des gardiens du savoir traditionnel.

De plus, ce projet progressera la vision et les objectifs du Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones en :

établissant une vision ou un cadre pour un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de haute qualité et adapté à la culture dans un contexte autochtone;

établissant et renforçant des règles et procédures locales d'octroi des permis d'exercice pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones;

soutenant l'éducation et la formation continues des dirigeants, des gestionnaires et du personnel du secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants autochtones;

créant de nouveaux outils, programmes ou formations pour soutenir le personnel responsable de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants qui travaille avec des enfants autochtones ayant des besoins particuliers.

Citations

« Les Atikameksheng Anishnawbek savent ce qui est le mieux pour leurs enfants, et ce programme garantit qu'ils seront pris en charge d'une manière qui honore leur culture et leurs traditions. Cet investissement soutient leur vision inspirante d'un avenir meilleur pour leurs jeunes et leur communauté. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds

« Félicitations à Atikameksheng Anishnawbek pour la mise sur pied réussie de son nouveau projet de garde d'enfants! Les pratiques de garde adaptées à la réalité culturelle sont cruciales pour les enfants et les communautés autochtones, car elles contribuent à préserver le patrimoine culturel, à favoriser un sentiment d'appartenance et à faire en sorte que les enfants soient attachés à leurs traditions et à leurs valeurs. »

- Le député de Nickel Belt et secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre des Langues officielles, Marc G. Serré

« Les possibilités d'apprentissage ancrées dans la culture et la langue autochtones sont cruciales non seulement pour créer les bases de l'identité culturelle de l'enfant, mais aussi pour assurer sa réussite future. Le projet de développement de la petite enfance selon le bien-être et les valeurs culturelles anishnawbek d'Atikameksheng Anishnawbek offrira justement de telles possibilités. Il aura un impact direct sur les enfants de la communauté et fournira des ressources qui seront utiles pour des générations. »

- La députée de Sudbury, Viviane Lapointe

« Ce projet constitue un investissement pour restaurer nos traditions culturelles en commençant par les enfants. Nos sept enseignements sacrés comprennent l'amour, le courage, l'humilité et la sagesse, des valeurs grâce auxquelles nous avons pu nous épanouir sur les terres traditionnelles de nos ancêtres. Nous espérons qu'en plantant chez nos enfants les graines de nos façons traditionnelles d'être, de vivre et de gouverner, notre communauté renforcera ses futures capacités en matière de leadership et de gouvernance avisée. »

- La chef de la direction d'Atikameksheng Anishnawbek, Tammy Manitowabi

Faits en bref

Les projets d'amélioration de la qualité des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones visent à réaliser la vision et les objectifs du Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones par le biais de la recherche et de l'innovation.

Le Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones a été élaboré conjointement par le gouvernement du Canada , l'Assemblée des Premières Nations, l'Inuit Tapiriit Kanatami et le Ralliement national des Métis en 2018. Il adopte une approche fondée sur les distinctions pour renforcer les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de grande qualité et culturellement appropriés pour les enfants autochtones, en fonction des priorités autochtones.

, l'Assemblée des Premières Nations, l'Inuit Tapiriit Kanatami et le Ralliement national des Métis en 2018. Il adopte une approche fondée sur les distinctions pour renforcer les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de grande qualité et culturellement appropriés pour les enfants autochtones, en fonction des priorités autochtones. Le budget de 2017 prévoyait jusqu'à 1,7 milliard de dollars sur 10 ans, à partir de 2018-2019, pour soutenir le Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones élaboré conjointement et pour renforcer les programmes préscolaires d'apprentissage et de garde adaptés aux enfants et aux familles autochtones.

Pour soutenir cet investissement sur 10 ans, le gouvernement s'est engagé, dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020, à rendre ce financement permanent et continu à hauteur de 210 millions de dollars par an, à partir de 2028-2029.

Le budget de 2021 prévoyait un investissement supplémentaire de 2,5 milliards de dollars sur cinq ans et un financement permanent de 542 millions de dollars pour mettre en œuvre ce cadre afin de garantir que les systèmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants répondent aux besoins des familles autochtones, où qu'elles vivent.

Le budget de 2021 annonçait également que le financement des programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones augmentera de 3 % chaque année à partir de 2027-2028.

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Geneviève Lemaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]