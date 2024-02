L'entreprise de Boisbriand bénéficiera d'une aide financière de 750 000 $ de DEC afin de contribuer à la transition verte de l'économie du Québec.

BOISBRIAND, QC, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les PME ont un rôle clé à jouer pour assurer la transition environnementale de l'économie du Québec. Elles cherchent à innover et à croître en devenant plus compétitives dans un monde plus vert. C'est pourquoi l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 750 000 $ à Damotech. Cet appui de DEC permettra à l'entreprise d'améliorer sa productivité et sa compétitivité par l'acquisition d'équipements numériques automatisés.

Damotech est une entreprise innovante, spécialisée dans la fabrication de solutions de sécurité pour la réparation et la protection de systèmes d'entreposage industriels depuis plus de 30 ans. Engagée dans une démarche écoresponsable depuis de nombreuses années, elle dispose d'une usine certifiée LEED, et la nature même de ses activités contribue à prolonger la durée de vie des installations de sa clientèle. Pour être en mesure de répondre à la demande croissante pour ses produits et doubler sa capacité de production d'ici 2026, l'entreprise doit augmenter sa productivité et acquérir de nouvelles composantes d'usinage numériques. Le financement de DEC prévoit l'acquisition d'un équipement de découpe au laser ainsi que des cellules automatisées d'assemblage, incluant les accessoires et les équipements périphériques requis.

Une croissance économique durable, juste et plus inclusive passe notamment par la transition verte des entreprises. Le gouvernement du Canada soutient les PME en favorisant le développement durable dans toutes les régions du Québec. Des programmes et services adaptés sont disponibles pour accélérer la réalisation de projets novateurs, l'adoption de technologies propres et le développement de produits plus verts. C'est de cette façon que DEC aide concrètement les entreprises, les entrepreneurs et les travailleurs du Québec à mieux se positionner et à saisir les occasions dans une économie en transition.

Citations

« Les entreprises comme Damotech reconnaissent l'importance de développer des technologies de pointe qui sont plus adaptées aux nouvelles réalités environnementales d'aujourd'hui et créent les emplois du futur. Voilà pourquoi notre gouvernement appuie Damotech dans ce projet qui lui permettra de robotiser et d'automatiser une partie de sa production, tout en améliorant la qualité de ses produits. Félicitations à toute l'équipe de Damotech. Vous êtes un exemple à suivre ! »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national

« Les entreprises manufacturières sont essentielles à la transition verte et pour le développement économique du Québec. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de les soutenir par l'entremise de DEC pour qu'elles demeurent compétitives et innovantes au sein de l'économie de demain. Félicitations à Damotech pour ce beau projet et merci de participer à la croissance économique du Québec ! »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Chez Damotech, nous sommes fiers de notre engagement envers l'économie durable, incarné depuis longtemps par notre bâtiment certifié LEED et nos activités écoresponsables. L'appui de DEC nous propulse vers l'avenir et nous permettra de renforcer notre compétitivité et notre productivité par l'intégration d'équipements automatisés spécialisés. Grâce à ce soutien, nous serons en mesure d'accélérer notre croissance tout en contribuant activement à la transition verte du Québec ainsi qu'à la création d'emplois supplémentaires dans la province. Ensemble, nous façonnerons un avenir durable. »

Eric Naaman, chef de la direction, Damotech

Faits en bref

Selon un sondage réalisé en 2022 par Manufacturiers et exportateurs Canada , 90 % des PME manufacturières canadiennes n'ont pas entamé leur transition vers la carboneutralité. Or, les PME génèrent environ 30 % du total des émissions de GES du Canada .

, 90 % des PME manufacturières canadiennes n'ont pas entamé leur transition vers la carboneutralité. Or, les PME génèrent environ 30 % du total des émissions de GES du . DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Les fonds annoncés aujourd'hui ont été consentis en vertu du programme Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC). Ce programme s'adresse aux entreprises et aux organismes économiques pour les aider à préparer les économies locales à une croissance à long terme. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 613-327-5918, [email protected]