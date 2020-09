OAKVILLE, ON, le 9 sept. 2020 /CNW/ - Tandis que le Canada commence à se remettre de la pandémie de COVID-19, la priorité absolue du gouvernement reste la santé, la sécurité et le bien-être de tous les Canadiens. Le travail se poursuit pour aider l'économie à se redresser, créer de nouveaux emplois verts, réduire les émissions et rendre le coût de la vie plus abordable pour les Canadiens.

Aujourd'hui, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Anita Anand, au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé qu'un financement d'environ 41 000 dollars serait accordé au Halton Multicultural Council par l'intermédiaire du Fonds d'action pour le climat. Cet organisme communautaire d'aide à l'établissement offre des programmes et des services aux communautés d'immigrants et de réfugiés dans la région du Grand Toronto.

Grâce à ce financement, le conseil et son partenaire, le Halton Environmental Network, ont mis au point et remis des outils et du matériel éducatifs aux jeunes arrivants à Halton afin de les sensibiliser aux changements climatiques et de les inciter à agir. Les projets entrepris par les élèves consistaient notamment à favoriser le transport écologique ainsi que le recyclage et la réutilisation des ressources de l'école. Ces mesures ont également permis aux jeunes d'être en mode action et d'acquérir des compétences en leadership, tout en améliorant leur compréhension des mesures qu'ils peuvent prendre dans leur vie personnelle et au sein de leur communauté pour avoir une incidence sur les changements climatiques.

Le Fonds d'action pour le climat fournit annuellement jusqu'à trois millions de dollars pour soutenir des projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des peuples ou des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif, des petites ou moyennes entreprises, des instituts de recherche ou des établissements d'enseignement qui visent à accroître la sensibilisation et à encourager d'autres parties à prendre des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques.

Citations

« En agissant aujourd'hui pour le bien du climat, nous créons un avenir plus respectueux de l'environnement et plus prospère pour nos enfants et petits-enfants. Nous encourageons les jeunes Canadiens à participer aux échanges sur les changements climatiques, à apprendre à changer les choses et à faire partie de la solution. Le projet du Halton Multicultural Council est un excellent exemple du dévouement et du leadership dont les jeunes font preuve dans tout le pays pour diriger le Canada vers un avenir à faibles émissions de carbone. »

- L'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Ce type de projet d'action local sert à la fois à éduquer les jeunes et à les aider à acquérir des compétences et des outils de perfectionnement du leadership ainsi qu'à nourrir l'espoir dont ils ont besoin pour agir et changer les choses. Le Halton Environmental Network a été notre partenaire dans ce projet et a non seulement apporté son expertise sur les changements climatiques, mais aussi sa passion et sa volonté de véritablement changer les choses. Les projets des jeunes étaient créatifs et bien préparés, et les réductions des émissions de gaz à effet de serre ont été estimées à 20 tonnes pour l'ensemble des projets. »

- Kim Jenkinson, directrice générale du Halton Multicultural Council

Faits en bref

La mission du Halton Multicultural Council est d'aider les nouveaux arrivants à s'établir et à s'intégrer à une collectivité accueillante et inclusive.

Au total, 19 projets ont été sélectionnés pour être financés dans le cadre du Fonds d'action pour le climat lors de la période de soumission pour 2019-2020.

Depuis 2018, le Fonds d'action pour le climat a soutenu une grande variété d'initiatives qui suscitent les discussions et encouragent l'action pour le climat.

