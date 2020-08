TORONTO, le 28 août 2020 /CNW/ - La priorité absolue du gouvernement du Canada reste d'assurer la sécurité des Canadiens et de soutenir les familles et les entreprises pendant la pandémie de COVID-19. Même dans un tel contexte, le travail se poursuit pour stimuler la reprise économique, entraîner des conditions propices à la création d'emplois, réduire les émissions et rendre la vie plus abordable pour les Canadiens.

Aujourd'hui, le député de Vaughn-Woodbridge, Francesco Sorbara, au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé l'octroi d'environ 50 000 dollars à la Fondation Éco Héros par la voie du Fonds d'action pour le climat du gouvernement fédéral. Cette organisation de conservation pour les enfants, basée à Woodbridge, en Ontario, a pour mission de créer une génération de protecteurs de la nature en renseignant les enfants et leur famille sur la biodiversité.

Grâce à ce financement, les Éco Héros ont développé un balado pour les jeunes afin de sensibiliser les jeunes Canadiens, de 15 à 18 ans, aux changements climatiques. Ce balado est un outil éducatif qui traite des sujets comme la science du climat, les mesures d'atténuation et d'adaptation avec des experts du climat, des leaders autochtones, des éco-entrepreneurs et d'autres esprits brillants qui réimaginent l'avenir. Il met en lumière des projets novateurs réalisés partout au Canada par de petites ou moyennes entreprises, des organisations autochtones et des organisations à but non lucratif. En outre, ce balado stimule des discussions qui inciteront les jeunes à choisir des emplois verts qui, en retour, contribueront à la croissance propre au Canada.



Le Fonds d'action pour le climat fournit annuellement jusqu'à 3 millions de dollars pour soutenir des projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des peuples ou des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif, de petites ou moyennes entreprises, des instituts de recherche ou des établissements d'enseignement qui mènent des campagnes de sensibilisation et qui encouragent d'autres parties à lutter efficacement contre les changements climatiques.



Citations

« Les actions pour le climat d'aujourd'hui auront un effet sur les générations de demain et nous permettront de réduire notre empreinte carbone. Nous encourageons les jeunes Canadiens à participer aux discussions sur les changements climatiques et à apprendre à changer les choses, et aussi à faire partie de la solution. Le projet de la Fondation Éco Héros que nous soutenons est la preuve du leadership en matière d'action climatique partout au pays qui aide le Canada à cheminer vers un avenir à faibles émissions de carbone ».

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous devons tous travailler ensemble pour lutter contre les changements climatiques, créer une prise de conscience locale et protéger la nature dans notre communauté de Vaughan et partout au Canada. La Fondation Éco Héros offre aux enfants d'ici, dans la ville de Vaughan, la capacité de s'impliquer directement dans la protection des animaux et de l'environnement dans lequel ils vivent. Cette organisation innovante trouve continuellement des moyens d'interagir et de mobiliser les jeunes pour lutter contre ces importants problèmes climatiques. »

- Francesco Sorbara, député de Vaughan-Woodbridge

« Le balado The Big Melt (la grande fonte [disponible en anglais seulement]) traduit le sentiment croissant de préoccupation, de responsabilité et de militantisme face à la crise climatique chez les élèves des niveaux élémentaire et secondaire au Canada. Les jeunes dans ce balado ne représentent qu'un petit échantillon des dizaines de milliers de jeunes gens inspirants qui, partout au pays, travaillent sans relâche à bâtir un avenir meilleur. Il est essentiel que nous fassions participer les jeunes à ces importantes discussions, et nous sommes ravis que le gouvernement du Canada investisse dans ce domaine. »

- Tovah Barocas, Fondation Éco Héros

Faits en bref



La Fondation Éco Héros est une organisation à but non lucratif et axée sur les jeunes. Elle a pour but de renseigner les enfants et leur famille sur la biodiversité, de les inciter à adopter des comportements durables et de leur donner les moyens de s'impliquer directement dans la protection des animaux et de leurs habitats.

La Fondation Éco Héros a fait participer des jeunes au développement et à la production du balado sur l'action des jeunes pour le climat, assurant leur participation à tous les aspects du projet.

Au total, 19 projets ont été sélectionnés pour être financés dans le cadre du Fonds d'action pour le climat au cours de l'exercice 2019-2020.

Depuis 2018, le Fonds d'action pour le climat a soutenu une grande variété de projets qui suscitent les discussions et l'action pour le climat.

