Le gouvernement du Canada soutient l'action climatique de Climate Smart

VANCOUVER, le 4 sept. 2019 /CNW/ - Les changements climatiques sont l'un des défis déterminants de notre époque. L'accroissement de l'éducation, de la sensibilisation et des actions à l'égard des changements climatiques par le truchement d'organisations indépendantes viendra appuyer les efforts du Canada visant à protéger l'environnement et à effectuer la transition vers une économie plus propre.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé l'octroi d'un financement pouvant atteindre 80 000 dollars à Climate Smart dans le cadre du Fonds d'action pour le climat du gouvernement fédéral. Ce projet permettra de développer l'outil de cartographie du carbone de Climate Smart, lequel vise à informer les petites et moyennes entreprises du Nouveau-Brunswick au sujet de leurs émissions. Cet outil permettra aux entreprises de prendre des décisions éclairées au sujet des solutions écoénergétiques pour réduire la pollution et économiser de l'argent.

Le Fonds d'action pour le climat fournit jusqu'à 3 millions de dollars pour soutenir des projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des peuples ou des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif, des petites ou moyennes entreprises, des instituts de recherche ou des établissements d'enseignement.

Les projets financés accroîtront la sensibilisation aux changements climatiques et à la croissance propre et encourageront d'autres personnes à prendre des mesures pour réduire la pollution par le carbone et soutenir les objectifs du Canada dans la lutte contre les changements climatiques.

Citations

« Les Canadiens de tout le pays proposent des solutions novatrices et abordables pour accroître l'efficacité énergétique et réduire les émissions, ce qui génère des économies d'argent pour la population et favorise la création de bons emplois. En investissant dans ces projets, d'un océan à l'autre, le gouvernement du Canada veille à ce que nous soyons bien positionnés pour réussir sur le marché mondial de 26 mille milliards de dollars des solutions propres et pour créer de bons emplois pour la classe moyenne d'aujourd'hui et de demain. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le rapport 200 Million Tonnes of Opportunity (200 millions de tonnes de possibilités) de Climate Smart a démontré que les petites et moyennes entreprises sont des joueurs de premier plan dans les efforts du Canada visant à accélérer les réductions de carbone et à faire croître l'économie propre. Grâce au soutien du Fonds d'action pour le climat, nous fournirons des données et des perspectives uniques à l'échelle provinciale. Nous avons hâte de partager le profil des émissions et de la consommation énergétique des entreprises (BEEP) primé de Climate Smart afin d'optimiser le temps et les ressources nécessaires à la participation des milieux d'affaires, tout en inspirant et en informant les petites et moyennes entreprises partout au Canada. »

- Elizabeth Sheehan, présidente, Climate Smart Businesses Inc.

Faits en bref

Les résultats et les utilisations du nouveau logiciel de Climate Smart seront communiqués aux petites et moyennes entreprises de la région de l'Atlantique.

Le Fonds d'action pour le climat soutient des initiatives qui stimulent les nouvelles idées et innovations en matière de lutte contre les changements climatiques et qui encouragent la prise de mesures pour s'attaquer à ce problème. Il soutient les objectifs du plan climatique du Canada grâce à des investissements dans des solutions de lutte contre les changements climatiques.

